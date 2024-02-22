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NBA／百大市值球隊勇士超越尼克登第二 金塊老闆一人擁3隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國體育財經網站《Sportico》所公布的全球職業球隊價值排行榜，勇士靠著主場大通中心的多用途開發項目以及柯瑞的超人氣，超越尼克登上第二。 美聯社
美國體育財經網站《Sportico》所公布的全球職業球隊價值排行榜，勇士靠著主場大通中心的多用途開發項目以及柯瑞的超人氣，超越尼克登上第二。 美聯社

儘管本賽季的戰績起伏相當大，但身為NBA人氣球隊的勇士隊仍是在今天美國體育財經網站《Sportico》所公布的全球職業球隊價值排行榜中，超越尼克隊成為全球第2名，僅次於NFL達拉斯牛仔隊。

在這次《Sportico》全球百大職業球隊排行中，共含括了6個運動與10大聯賽，而這100支球隊的總價值也高達4050億美元，市值的採計範圍也包括了球隊相關的業務以及所持有的房地產，而在這次的百大排行榜中就有50支球隊市值超過50億美元，進入前百大的門檻也來到17億美元。

其中在這份排行榜中排名榜首的正是被評估市值高達92億美元的NFL牛仔，牛仔在2022年創造了10.5億美元的收入，成為繼足球豪門巴塞隆納隊後，全球史上第二支創造單年度營收突破10億美元的職業球隊，這也讓牛仔不論是在去年底《富比世》所公布的2023年市值前50名球隊，抑或是這次《Sportico》公布的前百大市值球隊都登上龍頭。

至於在NBA球隊部分，勇士則是超越尼克以82.8億美元的市值登上排行榜第2名，尼克與湖人隊則分別以74.3億美元、73.4億美元排名第3、4名，NBA球隊在前5名中就包辦3隊，展現了在職業運動市場的價值性，至於第5名則為MLB豪門紐約洋基隊，不過在份報告中也指出，勇士的天價市值最主要原因是主場大通中心的多用途開發項目，但如果勇士退出爭冠行列，對於市值成長將會造成減緩的效果。

此外，在這次百大排行榜中共有8名老闆同時掌控2支球隊，僅有1人持有3支球隊，那就是美國百億富翁、金塊隊老闆克倫克（Stan Kroenke），他旗下的金塊、兵工廠與洛杉磯公羊隊市值都在30億美元以上，其中又以公羊市值69.4億美元最高。

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