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NBA／坦言生涯初期並不想返鄉打球 羅瑞：現在準備好了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
終於回到家鄉費城打球的羅瑞，在今天首度參與76人團隊訓練。 截圖自76人關方X
終於回到家鄉費城打球的羅瑞，在今天首度參與76人團隊訓練。 截圖自76人關方X

在生涯的第18個賽季意外回到家鄉加盟76人隊的羅瑞（Kyle Lowry），在今天首度參與76人團隊訓練，他坦言在生涯的初期從來沒有把回到家鄉打球當作是一個目標，不過對於現在將有機會在家人、朋友面前獻技，羅瑞仍直言對於他來說是夢想成真的一刻。

在費城出生的羅瑞，在進入NBA前的籃球之路都是在費城度過，甚至其1號球衣也在2020年被位在費城的母校維拉諾華大學退休，可以說是費城土生土長的球星。

不過羅瑞在2006年投入NBA選秀會被灰熊隊選入後，職業生涯一路都是在外奮鬥，直到今年1月被熱火隊交易到黃蜂隊並遭到買斷合約後，才意外加入了76人，將首度披上家鄉球隊的戰袍出賽。

在今天首度參與76人團隊訓練後，羅瑞也透露，生涯早期確實不曾考慮過回到家鄉打球，「這對過去的我來說並不是夢想，你永遠都不會想在家鄉打球，因為你在這裡發生過太多事情，所以當回鄉打球時，總會是最難應付的狀況。」

不過在確定與76人簽約後，已經邁入球員生涯晚期的羅瑞也坦言，對於現在的他來說確實是美夢成真的一刻，「因為我將能在我的朋友、家人以及跟我過去一樣同為76人的球迷面前打球，我已經做好這個準備，過去我並沒有這樣的想法，但在職業生涯的這個階段，我已經準備好了。」

除了76人這支球隊讓羅瑞感到熟悉外，球團總裁莫雷（Daryl Morey）與總教練諾斯（Nick Nurse）過去都曾與羅瑞有過合作經驗，並與後者在2019年攜手為暴龍拿下冠軍，談到這些關係時羅瑞說：「這很好，他們很熟悉我的很多事情，尤其諾斯是一位很棒的意見領袖。」

與過去在火箭和暴龍時幾乎都是球隊不動先發相比，羅瑞坦言這次來到76人，很清楚自己的角色就是幫助年輕球員成長，尤其像是馬克西（Tyrese Maxey）這樣的年輕好手，「這支球隊已經做到很多他們過去沒有做到的事情，而我工作就是讓他們變得更好。」

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