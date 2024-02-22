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NBA／前大學曲棍球巨星改打籃球 成功得到勇士雙向合約

聯合新聞網／ 綜合報導
前大學曲棍球巨星斯賓瑟獲勇士雙向合約。 美聯社
前大學曲棍球巨星斯賓瑟獲勇士雙向合約。 美聯社

勇士今天宣布給G聯盟球員斯賓瑟（Pat Spencer）一份雙向合約，值得一提的是，他曾是美國大學曲棍球超級球星。

勇士日前將奎諾斯（Lester Quinones）合約轉正，因此雙向合約球員多出1個名額。現年27歲的斯賓瑟是一名後衛，今年在G聯盟大幅進步，場均15.3分，三分命中率高達43%。

斯賓瑟大學4度入選全美曲棍球最佳陣容，他是歷史助攻王，得分排歷史第2。2019年他在職業曲棍球聯賽被選為狀元，但最終仍決定打籃球，2021-22賽季加入巫師隊G聯盟球隊，之後轉戰勇士G聯盟球隊至今。

勇士

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