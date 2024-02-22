NBA／詹皇將缺席湖人勇士之戰 伍德左膝積水至少缺陣2周

湖人明天將作客勇士，主將詹姆斯（LeBron James）和中鋒伍德（Christian Wood）預計都會因傷缺陣。

詹姆斯在全明星受訪時自曝腳踝有傷，湖人今天公布傷病報告，除了先前就受傷的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和文森（Gabe Vincent），詹姆斯及伍德也無法出戰；戴維斯（Anthony Davis）則高機率能上場。

伍德被診斷出左膝蓋積水，預計2周後重新接受評估，他本季出賽50場，平均上場17.4分鐘，拿到6.9分5.1籃板，三分命中率30.7%，是湖人重要的替補戰力。