NBA／詹皇將缺席湖人勇士之戰 伍德左膝積水至少缺陣2周
湖人明天將作客勇士，主將詹姆斯（LeBron James）和中鋒伍德（Christian Wood）預計都會因傷缺陣。
詹姆斯在全明星受訪時自曝腳踝有傷，湖人今天公布傷病報告，除了先前就受傷的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和文森（Gabe Vincent），詹姆斯及伍德也無法出戰；戴維斯（Anthony Davis）則高機率能上場。
伍德被診斷出左膝蓋積水，預計2周後重新接受評估，他本季出賽50場，平均上場17.4分鐘，拿到6.9分5.1籃板，三分命中率30.7%，是湖人重要的替補戰力。
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