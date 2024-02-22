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NBA／被巴克利批不是領導者 杜蘭特強力反擊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特回應巴克利批評。 路透
杜蘭特回應巴克利批評。 路透

過去就曾批評太陽隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）的「惡漢」巴克利（Charles Barkley），剛結束的明星賽又評論杜蘭特「不是領導者」，只是「追隨者」，杜蘭特今天回應，外界看不到很多場下的畫面，看不出自己在球隊的真正角色。

35歲的杜蘭特和經紀人克萊曼（Rich Kleinman）一同上節目《BoardRoom》，提到巴克利明星賽當球評時的對他的言論，他回應說：「我不認為我想要大家稱我是領導者，但我也不想外界說我不是。」

杜蘭特強調，外界看不到私下自己和隊友的對話內容或，不知道他建構出怎樣的關係，「我不像同儕那麼有有魅力，也沒有同齡球員那麼適合電視的個人特質，你必須推銷自己，這點我做得並不夠多，我也不覺得我需要。」

「我不需要其他人說我是領導者，但我也不希望別人說我不是。」杜蘭特重申。

本季杜蘭特場均有28.2分、6.6籃板、5.7助攻，得分、助攻都高於生涯平均，不過巴克利已經不是一次「指教」杜蘭特，將近一年前「惡漢」上節目談到杜蘭特用「非常敏感」、是不能接收批評的世代一員，今年明星賽又說，杜蘭特只是追隨者，非領導者，太陽想成功取決於布克（Devin Booker）。

太陽教頭佛蓋爾（Frank Vogel）為杜蘭特說話，他表示需要時刻杜蘭特也會開口，「每個人有自己的領導方式，必須配合自己個性，這我從很久以前就學到了，我不可能像皮提諾（Rick Pitino），儘管他啟發我成為教練，我們特質並不同。」

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