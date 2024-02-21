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NBA／自爆爸爸和阿姨都勸他加盟尼克 KD：他們看起來不酷

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽球星杜蘭特。 美聯社
太陽球星杜蘭特。 美聯社

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）近日在網路節目提到2019年成為自由球員時，身旁所有人都叫他加盟尼克，但最終選擇加入籃網，理由是尼克當時看起來一點也不酷。

杜蘭特經紀人克萊曼（Rich Kleiman）在節目上表示，當年他期待杜蘭特加盟尼克，對此杜蘭特笑著回應，「你絕對希望，比誰都更希望，我爸爸和你都喜歡尼克，我阿姨也是。」

杜蘭特最終選擇與厄文（Kyrie Irving）一起加盟籃網，2021年又透過交易得到哈登（James Harden），組成三巨頭。不過哈登隔年就喊賣我，厄文和杜蘭特去年也離隊。反觀尼克在引進布朗森（Jalen Brunson）後漸入佳境，去年季後賽第二輪才被熱火淘汰，今年季中發動交易獲得阿努諾比（OG Anunoby）等優質球員，一度登上東區第3。

有許多球迷認為杜蘭特沒選擇尼克是錯誤，杜蘭特坦承「尼克隊」這個品牌確實很酷，但他認為尼克打球的樣子不酷，「他們當時看起來不酷，他們現在很受歡迎，過去幾年打得很好，但在那之前，打得很不好。」

Kevin Durant 尼克 籃網

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