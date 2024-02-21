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NBA／自認灌籃還與卡特差很遠 麥克朗：同場肯定是他的場子

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
麥克朗用這記飛越歐尼爾的雙手反扣獲得50分滿分，也成功衛冕灌籃大賽冠軍。 路透
麥克朗用這記飛越歐尼爾的雙手反扣獲得50分滿分，也成功衛冕灌籃大賽冠軍。 路透

發展聯盟扣將麥克朗（Mac McClung）今年在全明星周灌籃大賽成為史上第5位完成連霸的球員，扣籃表現也讓球迷直呼連續兩年救了灌籃大賽，不過被問到是否有信心與「飛人」卡特（Vince Carter）一同站上灌籃大賽舞台時，麥克朗謙虛表示：「我還差得遠。」

身高188公分的麥克朗去年在明星賽灌籃大賽一戰成名，今年順利完成衛冕，成為繼拉文（Zach LaVine）、羅賓森（Nate Robinson）、理查森（Jason Richardson）、和喬丹（Michael Jordan）後，史上第5位完成灌籃大賽連霸的球員。

儘管已經在灌籃大賽史上留下一席之地，仍在追逐NBA夢的麥克朗也持續保持謙遜的態度，最近被問到是否有信心與近日進入名人堂決選名單的2000年灌籃大賽冠軍卡特站上同一個舞台時，笑說：「我還差得遠，這肯定是卡特的場子，千萬不要這樣對我。」

甚至被問到是否願意與生涯不曾參加過灌籃大賽的詹姆斯（LeBron James）一同比拚時，麥克朗也說：「他就是一名偉大的球員，我不知道自己是不是希望能與他對抗，但毫無疑問他會擊敗我。」

卡特也表示，如果自己現在還年輕，肯定會很享受與麥克朗的灌籃對決，「我很喜歡比賽，對我來說這就是全部，NBA幾年前曾下重金希望吸引優秀球員參賽，如果我還是巔峰時期，肯定會希望所有人都來參加，因為這會逼出我最好的表現。」

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