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NBA／「中國約柯奇」楊瀚森被預測第38順位 將打亞洲盃籃賽

聯合新聞網／ 綜合報導
楊瀚森（左）。 中新社
楊瀚森（左）。 中新社

今年是NBA選秀小年，許多國際新秀都排在榜單前幾名，效力中國大陸CBA青島隊的18歲中鋒楊瀚森，被《The Athletic》選秀專家韋辛尼（Sam Vecenie）評為第38順位。

楊瀚森身高218公分，在去年舉辦的U19世青賽入選大會第二陣容，並獲得阻攻王，由於他球風相當全能，被許多中國球迷譽為「中國約柯奇（Nikola Jokic）」，並期待他能成為「大魔王」周琦後，首位進軍NBA的中國球員。

韋辛尼撰文指出，今年將是近10年最差的選秀，與2013年類似，當年選秀狀元是班尼特（Anthony Bennett），他只在NBA打過151場比賽。因此韋辛尼列出的榜單中有許多國際球員，前三順位依序是法國前鋒里薩赫（Zaccharie Risacher）、法國內線薩爾（Alexandre Sarr）及塞爾維亞後衛托皮奇（Nikola Topic）。

韋辛尼預測楊瀚森在第38順位被灰熊選中，不過該報導只介紹前30名球員，因此無法得知楊瀚森獲得高順位預測的理由。值得一提的是，2025亞洲盃男籃資格賽即將開打，楊瀚森入選中國男籃14人正式名單，中國將在22日對決蒙古；25日對上日本，他的表現備受球迷期待。

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