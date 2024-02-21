NBA／傳魔術成湯普森潛在下家 柯瑞仍盼「浪花」一起退休

在明星賽前改從替補出發的勇士射手湯普森（Klay Thompson），儘管在轉換新定位的首場比賽就打出亮眼成績，不過在今年休賽季合約就將期滿的情況下，湯普森是否會續留勇士仍是未知數，而今天更傳出魔術有意向湯普森拋出橄欖枝，希望這名4屆冠軍射手能夠加盟。

本賽季表現大幅下滑的湯普森，儘管並未在季中交易大限遭勇士送走，不過總教練柯爾（Steve Kerr）仍是在明星賽前決定將湯普森拉下先發從板凳出發，也是他繼新人賽季以來，再一次以板凳身份出賽；儘管在該場比賽湯普森就用拿下賽季新高35分的表現證明自己，並強調儘管這樣的調度讓他難以接受，但也會把握機會重新證明自己。

不過對於生涯幾乎都是球隊不動先發的湯普森來說，這樣的角色變化也意味著他在勇士的角色將不再像是過去一樣不可動搖，這也讓季前傳出婉拒勇士提出兩年4800萬美元續約的湯普森，是否會在今年約滿後離隊成為各界關注的焦點。

而今天就傳出，魔術有可能成為湯普森的潛在買家，尤其魔術目前在聯盟中三分球出手數排名僅第27名，命中率更是糟糕的29名，提升三分球能力毫無疑問是魔術球團休賽季的一大課題，且湯普森還具備他們最欠缺的季後賽與冠軍賽經驗。

此外，魔術目前陣中擁有班切羅（Paolo Banchero）、F．華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）、卡特（Wendell Carter Jr.）等年輕先發，且在防守端幾乎都能看防多個位置，在湯普森的防守表現將因為年紀持續退化下，將能夠得到充分的保護。

至於在薪資空間部分，魔術仍有機會在休賽季創造出超過3000萬美元的補強空間，這將足以支付湯普森他希望的薪資條件，不過除了魔術外，包括熱火、湖人、快艇都傳出對於將成為自由身的湯普森感到興趣。

對於一同攜手拿下4座冠軍的搭擋湯普森與格林（Draymond Green）在本賽季狀況不斷，柯瑞（Stephen Curry）在近日受訪時也曾向湯普森溫情喊話，希望能一同在勇士退休，「在這邊一起打球一直是我們的動力所在，我們都想以正確的方式來結束球員生涯。」