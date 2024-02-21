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NBA／曝勇士波傑姆斯基曾對他大吼 格林讚：新秀通常不敢

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士格林(左)、新秀波傑姆斯基(右)。 路透
勇士格林(左)、新秀波傑姆斯基(右)。 路透

勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季展現大將之風，成為球隊不可或缺的一員。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）也寫專文介紹他，內容提到他曾當面罵老將格林（Draymond Green）。

格林在季前訓練營開打前受傷，錯過一個月時間，因此球隊幫他安排練習賽，當時還沒進入輪替陣容的波傑姆斯基與他同隊，因格林發生失誤，輸掉首場比賽。

沒想到波傑姆斯基賽後竟對格林大吼：「我們不能在比賽中失誤！你不能失誤！」格林對此感到驚訝，因為之前幾乎沒有新秀敢跟他說話。

格林回憶當下心境，「我們當時在打一場練習賽，這是為了幫我備戰辦的，他竟然敢對我大聲說話，這對我來說很有意義，我當時就想，沒問題，但你要確保以後也這樣有話直說。」

Draymond Green 勇士

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