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NBA／瑞佛斯遭前子弟兵嗆「不負責任」 貝佛利和兒子幫出氣

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞迪克(左)曾和瑞佛斯(中)共事多年。 美聯社
瑞迪克(左)曾和瑞佛斯(中)共事多年。 美聯社

「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）曾率塞爾蒂克奪冠，且執教生涯累積1100勝，但多次在季後賽被對手上演大逆轉，令球迷們印象深刻。因此當公鹿宣布聘請他時，許多人都不看好這項操作，瑞佛斯的子弟兵瑞迪克（JJ Redick）近日更砲轟他總是「不負責任」。

公鹿明星賽前爆冷不敵傷兵滿營的灰熊，瑞佛斯賽後稱有些球員已經在想度假，對此，瑞迪克在節目上開嗆，「他們輸灰熊就說是球員的錯，再看他上周末的言論，想接收哈登（James Harden）到快艇的功勞？這個人就是從來不會承擔責任！」

瑞迪克曾在快艇和瑞佛斯共事多年，因此這番言論引發網友熱議，公鹿後衛貝佛利（Patrick Beverley）見狀後幫瑞佛斯出氣，「瑞佛斯拯救了你（瑞迪克）的生涯，在沒球隊想要你時，他讓你上場，結果你退休後在電視上說這種話。」

瑞佛斯的兒子小瑞佛斯（Austin Rivers）同樣是當年快艇的一員，他也幫老爸說話，「瑞迪克這樣說有點怪，我對他有好感，但說到責任感，你在NBA最好的時刻就是效力快艇。不要忘記我們比賽尾聲因為防守問題，都坐在板凳上。」

「你在先發陣容打得很好，整個體系都圍繞你設計，因為你是射手，不是能持球進攻的球員。你這樣諷刺也很怪，因為他（瑞佛斯）總是很負責任」小瑞佛斯說。

Doc Rivers

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