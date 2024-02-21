NBA／明星賽收視率成長20% 仍創史上第2低紀錄
今年明星賽恢復傳統東西區制，結果東區以211：186痛宰西區，創明星賽史上最高分紀錄。不過比賽內容毫無競爭力可言，受到廣大球迷及媒體人批評，如今收視率出爐，竟比去年成長20%。
今年最多同時觀看人數為1160萬，比去年成長20%。平均觀看人數為550萬，也比去年成長14%。不過去年之前，平均觀看人數從未低於600萬，所以今年是歷史第二低紀錄。
值得一提的是，去年兩大巨星柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）都因傷退賽，今年兩人同隊且都有出戰，或許是收視率提升原因。
另外，明星賽周六夜（技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽）收視率更成長54%，不重複收視人數有1000萬，平均收視人數460萬，這是疫情發生以來新高紀錄。柯瑞和優涅思庫（Sabrina Ionescu）的三分球對決，收視人數為540萬。
2023-24 NBA即時比分
▪東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言