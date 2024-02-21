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NBA／明星賽收視率成長20% 仍創史上第2低紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左)、柯瑞(右)。 路透
杜蘭特(左)、柯瑞(右)。 路透

今年明星賽恢復傳統東西區制，結果東區以211：186痛宰西區，創明星賽史上最高分紀錄。不過比賽內容毫無競爭力可言，受到廣大球迷及媒體人批評，如今收視率出爐，竟比去年成長20%。

今年最多同時觀看人數為1160萬，比去年成長20%。平均觀看人數為550萬，也比去年成長14%。不過去年之前，平均觀看人數從未低於600萬，所以今年是歷史第二低紀錄。

值得一提的是，去年兩大巨星柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）都因傷退賽，今年兩人同隊且都有出戰，或許是收視率提升原因。

另外，明星賽周六夜（技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽）收視率更成長54%，不重複收視人數有1000萬，平均收視人數460萬，這是疫情發生以來新高紀錄。柯瑞和優涅思庫（Sabrina Ionescu）的三分球對決，收視人數為540萬。

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