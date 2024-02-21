NBA／新宇宙勇誕生？名記曝勇士休賽季想爭取字母哥

勇士在今年交易大限前追求詹姆斯（LeBron James）失敗，如今有消息指出，他們將在休賽季追求公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

現年35歲的柯瑞（Stephen Curry）本季仍維持球星身手，不過勇士本季經歷風風雨雨，目前只排在西區第10。《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，勇士休賽季「夢想劇本」是引進安戴托昆波，他可幫柯瑞吸引對手防守，創造大量進攻空間。

安戴托昆波去年10月才和公鹿以3年1.86億美元價碼提前續約，2027-28賽季有球員選項。不過當今聯盟球星喊「賣我」，最終被交易的狀況相當常見，如果安戴托昆波想離開，勇士或許有機會，但能拿出的交易籌碼並不多。

庫明加（Jonathan Kuminga）本季終於兌現天賦，成為勇士明日之星，也是最有價值的籌碼，他今年球季結束後有提前續約資格。不過勇士前鋒格林（Draymond Green）日前透露，「我和拉卡柏（Joe Lacob，勇士老闆）通過電話，討論得到詹姆斯要送出什麼籌碼，我跟他說如果要送走庫明加，那就不要。」