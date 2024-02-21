NBA／去年帶公鹿被上演老八傳奇 傳布丹霍澤成籃網教頭人選
籃網日前開除總教練馮恩（Jacque Vaughn），由助理教練歐利（Kevin Ollie）暫時接替。據資深記者史坦（Marc Stein）報導，前公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）成為接替人選之一。
籃網目前戰績21勝33敗，落後東區第10的老鷹2.5場勝差。昨天有報導提到，主將布里吉斯（Mikal Bridges）對馮恩以西蒙斯（Ben Simmons）作為進攻體系感到不滿，成為馮恩下台主因。
布丹霍澤過去執教老鷹和公鹿，都曾把球隊帶到東區第一，2021年更一舉奪下總冠軍。不過去年季後賽公鹿被熱火上演「老八傳奇」，布丹霍澤臨場反應太慢，受許多球迷及媒體質疑，他最終也黯然下台。
史坦指出，馮恩被開除後，布丹霍澤馬上成為新主帥的潛在人選，且籃網總管馬克斯（Sean Marks）和布丹霍澤過去有在馬刺隊共事過，所以簽下布丹霍澤不會讓人感到意外。
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