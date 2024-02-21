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NBA／季前1對1贏過柯瑞、保羅 勇士菜鳥崛起自家人不意外

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
菜鳥波傑姆斯基本季成勇士亮點，不過他的進步自家人其實並不意外。 路透
菜鳥波傑姆斯基本季成勇士亮點，不過他的進步自家人其實並不意外。 路透

勇士隊本季打得掙扎，但也有特別驚喜，菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）成亮點，不過他的進步自家人其實並不意外，因為他季前曾在1對1中擊敗過當家球星柯瑞（Stephen Curry）和保羅（Chris Paul）。

波傑姆斯基在第一間大學伊利諾伊大學沒獲得太多機會，大二轉學到聖克拉拉大學，去年選秀會第一輪19順位被勇士挑中，菜鳥球季逐漸獲得重用，甚至成為先發一員。

波傑姆斯基的快速崛起其實已經有徵兆，去年季外勇士到UCLA練習，波傑姆斯基就曾在1對1中擊敗兩位全明星後衛。

《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士2023年到UCLA訓練，一次練習後開始1對1對決，得分就能繼續留在場上，波傑姆斯基就是場上那一個人，擊敗對手就包括柯瑞和保羅。

保羅還記得當時場景，他和隊友穆迪（Moses Moody）確認，保羅說：「我們當時在UCLA對吧，當時波傑姆斯基擊敗過我們一次。」

穆迪肯定這段回憶正確，保羅還補充說，波傑姆斯基獲勝後還有做出相高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）般的揮臂慶祝動作。

柯瑞也記得當時反應，他說：「我們走了吧，太搞笑了。」

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