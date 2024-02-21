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NBA／2月進入輪替後發揮出色 勇士給小將奎諾斯正式合約
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，勇士將把2年級後衛奎諾斯（Lester Quinones）的雙向合約，轉為正式合約。
現年23歲的奎諾斯在2022年選秀會落選，他在勇士G聯盟打了2個賽季，去年拿到G聯盟最佳進步獎。奎諾斯今年2月進入勇士輪替陣容，出賽9場，勇士只輸2場，他平均打19.6分鐘，拿到7.1分3.7籃板2.2助攻，三分命中率39.4%，表現相當優異。
勇士簽下奎諾斯後，正式球員名單達14人，還能在買斷市場找尋一名幫手。勇士目前戰績27勝26敗，暫居西區第10，領先第11的爵士2.5場勝差。
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