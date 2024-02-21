NBA／籃網解僱范恩後 拔擢助理教練歐里暫代教頭
美國職籃NBA布魯克林籃網隊在解僱總教練馮恩（Jacque Vaughn）一天後，今天任命助理教練歐利（Kevin Ollie）為過渡時期總教練。
法新社報導，歐利將在22日對陣多倫多暴龍隊時開始執教。歐利曾在NBA打了13個球季，2014年率領康乃狄克大學（University of Connecticut）贏得全美大學體育聯盟（NCAA）男籃錦標賽冠軍。
他本球季加入籃網，擔任助理教練，球員對他評價很高。
籃網球星布里吉斯（Mikal Bridges）去年12月表示：「他非常擅於激勵人，讓人準備好上陣比賽。」
籃網希望歐利能重振球隊。馮恩執教籃網的本季例行賽戰績為21勝33敗，暫居東區聯盟第11名。
馮恩執教籃網隊的兩個多球季，例行賽戰績為71勝68敗，季後賽成績為0勝8敗。2022-23賽季初，他從奈許（Steve Nash）手中接過兵符後，帶領籃網取得43勝32敗的戰績，但在季後賽東區聯盟首輪慘遭橫掃淘汰。
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