快訊

「華航林依晨」再婚了！真愛為她離開深耕7年東京 交往4週年紀念日成夫妻

深坑科技廠大火惡臭擴散雙北 侯友宜急前往視察「事情還沒解決」

劍橋博士捨台積電高薪跳槽成大 嘆助理教授6年條款不友善

NBA／籃網解僱范恩後 拔擢助理教練歐里暫代教頭

中央社／ 紐約20日綜合外電報導
美國職籃NBA布魯克林籃網隊在解僱總教練范恩一天後，今天任命助理教練歐里（圖）為過渡時期總教練。 美聯社
美國職籃NBA布魯克林籃網隊在解僱總教練范恩一天後，今天任命助理教練歐里（圖）為過渡時期總教練。 美聯社

美國職籃NBA布魯克林籃網隊在解僱總教練馮恩（Jacque Vaughn）一天後，今天任命助理教練歐利（Kevin Ollie）為過渡時期總教練。

法新社報導，歐利將在22日對陣多倫多暴龍隊時開始執教。歐利曾在NBA打了13個球季，2014年率領康乃狄克大學（University of Connecticut）贏得全美大學體育聯盟（NCAA）男籃錦標賽冠軍。

他本球季加入籃網，擔任助理教練，球員對他評價很高。

籃網球星布里吉斯（Mikal Bridges）去年12月表示：「他非常擅於激勵人，讓人準備好上陣比賽。」

籃網希望歐利能重振球隊。馮恩執教籃網的本季例行賽戰績為21勝33敗，暫居東區聯盟第11名。

馮恩執教籃網隊的兩個多球季，例行賽戰績為71勝68敗，季後賽成績為0勝8敗。2022-23賽季初，他從奈許（Steve Nash）手中接過兵符後，帶領籃網取得43勝32敗的戰績，但在季後賽東區聯盟首輪慘遭橫掃淘汰。

延伸閱讀

NBA／明星賽競爭流於形式 皮爾斯：金錢和商業化正在破壞籃球

NBA／最佳五人未挑「字母哥」 里拉德選擇引發揣測

NBA／下個月要滿36歲 柯瑞談退休「一直都有想」

NBA／籃網戰績差炒掉主帥 總管：符合球隊未來最大利益

相關新聞

NBA／生涯獨缺奧運金牌！柯瑞表態：今夏是很好機會

在詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）等頂尖球星都表達願意代表美國隊出征巴黎奧運後，柯瑞（Stephen Curry）是否想在生

NBA／明星賽競爭流於形式 皮爾斯一句話道破原因

才剛落幕明星賽因只攻不守刷出許多紀錄而引發球迷熱烈討論，「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也發表看法，他認為明星賽競爭力的下滑其實就是反映籃球運動真正困擾的症狀。 「金錢和商業化正在各個層

NBA／2月進入輪替後發揮出色 勇士給小將奎諾斯正式合約

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，勇士將把2年級後衛奎諾斯（Lester Quinones）的雙向合約，轉為正式合約。 現年23歲的奎諾斯在2022年

NBA／籃網解僱范恩後 拔擢助理教練歐里暫代教頭

美國職籃NBA布魯克林籃網隊在解僱總教練范恩（Jacque Vaughn）一天後，今天任命助理教練歐里（Kevin Ol...

NBA／柯瑞退休後勇士誰當家？波傑姆斯基想傳承他的精神

勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）新秀賽季就成為球隊主力，他近日受訪時表達對老大哥柯瑞（Stephen Curry）的仰慕，並表示想傳承他的精神。 波傑姆斯基受訪時談到柯

NBA／師徒紛爭持續？前金塊教頭祝賀約柯奇生日卻標註「甜瓜」

前NBA教練卡爾（George Karl）和前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）之間長期存在紛爭，昨日卡爾更是在X(推特)上寫道，「祝福這位冠軍、最具團隊精神的球員，也是丹佛籃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。