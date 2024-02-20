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NBA／明星賽競爭流於形式 皮爾斯：金錢和商業化正在破壞籃球

聯合新聞網／ 綜合報導
皮爾斯表示金錢和商業化正在摧毀籃球。 法新社
皮爾斯表示金錢和商業化正在摧毀籃球。 法新社

才剛落幕明星賽因只攻不守刷出許多紀錄而引發球迷熱烈討論，「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也發表看法，他認為明星賽競爭力的下滑其實就是反映籃球運動真正困擾的症狀。

「金錢和商業化正在各個層面摧毀對於籃球真正的熱愛和競爭力。」皮爾斯說道。

從更宏觀的角度來看，資本主義確實將一切都商品化。以利潤為主要目標，其他都變成次要的。在NBA中，球員最大的資產是他們的身體，為了相對不太重要的明星賽，冒著可能受傷的風險，真的值得嗎？這或許也是聯盟需要思考的問題。

在NBA明星賽的背景下，很難想像聯盟該如何恢復曾經娛樂的純潔性。這是一場表演賽，與球員的薪水無關。全明星賽並無法激發球員全力以赴的動力。全明星賽是否需要改制或是取消，都將考驗著聯盟的決策。

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