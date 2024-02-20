NBA／生涯獨缺奧運金牌！柯瑞表態進美國隊：今夏是很好機會

在詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）等頂尖球星都表達願意代表美國隊出征巴黎奧運後，柯瑞（Stephen Curry）是否想在生涯後期首度前進奧運，也成了外界關注的焦點。

「我的目標是至少參加一次奧運會，我知道今年夏天有個好機會擺在眼前，祈禱我能夠保持健康，也希望一切都能水到渠成。參加今夏奧運肯定是我的願望。」柯瑞說。

柯瑞過去曾在2010年和2014年代表美國男籃贏得世界盃冠軍，不過2016年里約奧運和之後的東京奧運，柯瑞都因身體因素婉拒徵召，倘若能夠奪下一面金牌，柯瑞將會成就完美的籃球生涯。

美國籃協先前已經公佈奧運41人大名單，球迷也非常期待能看到詹姆斯、柯瑞、杜蘭特、戴維斯、雷納德（Kawhi Leonard）、安比德（Joel Embiid）、巴特勒（Jimmy Butler）等能夠組成最強陣容，完成奧運金牌5連霸大業。