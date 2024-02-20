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NBA／生涯獨缺奧運金牌！柯瑞表態進美國隊：今夏是很好機會

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(中)是否會跟詹姆斯(右)、杜蘭特攜手打奧運，球迷也是引頸期盼著。 路透社
柯瑞(中)是否會跟詹姆斯(右)、杜蘭特攜手打奧運，球迷也是引頸期盼著。 路透社

在詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）等頂尖球星都表達願意代表美國隊出征巴黎奧運後，柯瑞（Stephen Curry）是否想在生涯後期首度前進奧運，也成了外界關注的焦點。

「我的目標是至少參加一次奧運會，我知道今年夏天有個好機會擺在眼前，祈禱我能夠保持健康，也希望一切都能水到渠成。參加今夏奧運肯定是我的願望。」柯瑞說。

柯瑞過去曾在2010年和2014年代表美國男籃贏得世界盃冠軍，不過2016年里約奧運和之後的東京奧運，柯瑞都因身體因素婉拒徵召，倘若能夠奪下一面金牌，柯瑞將會成就完美的籃球生涯。

美國籃協先前已經公佈奧運41人大名單，球迷也非常期待能看到詹姆斯、柯瑞、杜蘭特、戴維斯、雷納德（Kawhi Leonard）、安比德（Joel Embiid）、巴特勒（Jimmy Butler）等能夠組成最強陣容，完成奧運金牌5連霸大業。

美國隊41人大名單：

後衛：柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）、里拉德（Damian Lillard）、布克（Devin Booker）、米契爾（Donovan Mitchell）、愛德華（Anthony Edwards）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、布朗森（Jalen Brunson）、福克斯（De'Aaron Fox）、楊恩（Trae Young）、哈勒戴（Jrue Holiday）、保羅（Chris Paul）、懷特（Derrick White）、貝恩（Desmond Bane）、卡盧索（Alex Caruso）、赫洛（Tyler Herro）、羅賓森（Duncan Robinson）、里夫斯（Austin Reaves）。

前鋒：詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）、泰托姆（Jayson Tatum）、巴特勒（Jimmy Butler）、喬治（Paul George）、布朗（Jaylen Brown）、英格倫（Brandon Ingram）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）、班切羅（Paolo Banchero）、巴恩斯（Scottie Barnes）、布里吉斯（Mikal Bridges）、葛登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）、哈特（Josh Hart）。

長人：安比德（Joel Embiid）、戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約（Bam Adebayo）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、艾倫（Jarrett Allen）、凱斯勒（Walker Kessler）、波提斯（Bobby Portis）。

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