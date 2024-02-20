快訊

桃園市府人事地震！范姜泰基接任客家局長 豐富經歷曝光「曾是馬英九發言人」

陸船2生還漁民今遣返！陸方拒簽移交書「場面尷尬」 知情人曝原因：簽了恐被懲處

被稱為惡人中的惡人...這類肺癌生長速度驚人 醫：如小孩子「一暝大一寸」

NBA／師徒紛爭持續？前金塊教頭祝賀約柯奇生日卻標註「甜瓜」

聯合新聞網／ 綜合報導
卡爾和「甜瓜」安東尼之間長期存在紛爭。 美聯社
卡爾和「甜瓜」安東尼之間長期存在紛爭。 美聯社

前NBA教練卡爾（George Karl）和前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）之間長期存在紛爭，昨日卡爾更是在X(推特)上寫道，「祝福這位冠軍、最具團隊精神的球員，也是丹佛籃球史上穿著15號球衣的最偉大球員生日快樂。」祝福約柯奇（Nikola Jokic）的同時，並在貼文標注安東尼，引發熱議。

10次入選明星賽、獲得一次NBA得分王的安東尼，生涯初期效力金塊就是15號球衣，去年約柯奇領軍奪下隊史首冠後，「誰才是丹佛籃球史上穿15號球衣最偉大球員？」受到球迷熱烈討論。

在「7PM in Brooklyn」的Podcast中，安東尼表示卡爾稱他「被高估」，並認為他在球隊中的角色類似於當年效力西雅圖超音速的施倫夫（Detlef Schrempf）。施倫夫曾3次入選明星賽，2次獲得年度最佳第六人。

為此卡爾給出回應：「嘿，安東尼，我們不要再談這些了。你講的故事都是20年前的了。讓我們向前看，你當初確實被高估了，你希望你的比賽能像施倫夫那樣高效率吧。 」

「我對今天這裡大家的愛感到受寵若驚。澄清一下，當我第一次指導安東尼時，他是一位缺乏經驗且被高估的球員，施倫夫是史上最好的國際球員，也是最高效的球員之一，而我是丹佛最後一個仍然認為金塊應該尊重安東尼的人。」

相關新聞

NBA／下個月要滿36歲 柯瑞談退休「一直都有想」

下月就要過36歲的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今年明星賽和WNBA女將優涅思庫（Sabrina I...

NBA／師徒紛爭持續？前金塊教頭祝賀約柯奇生日卻標註「甜瓜」

前NBA教練卡爾（George Karl）和前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）之間長期存在紛爭，昨日卡爾更是在X(推特)上寫道，「祝福這位冠軍、最具團隊精神的球員，也是丹佛籃

NBA／杜蘭特明星賽得分超越喬丹 僅次詹姆斯、布萊恩

杜蘭特（Kevin Durant）在今年印城明星賽首度與詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）合體，3人同隊的畫面也成了罕見的風景。 在這場盛會中，杜蘭特12投7

NBA／真明星賽之王！詹姆斯生涯多項數據傲視古今

扣除菜鳥賽季，詹姆斯（LeBron James）連續20年獲選明星賽先發，可說是傲視古今，而他長年累積下來的數據紀錄，更成了所有後輩仰之彌高的巨大障礙。 受到腳傷影響，詹姆斯在今年明星賽僅僅打不

NBA／違法招募唐西奇？ 約柯奇：達拉斯待不爽可以來丹佛

幾天前獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）在明星賽前接受訪問時，金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）突然跑出來在唐西奇衣服後加水，可見兩人好交情，而今日約柯奇更是直接公開招募唐西奇來丹佛

NBA／最佳五人未挑「字母哥」 里拉德選擇引發揣測

本週收穫滿滿，成功衛冕三分球大賽冠軍，並拿下明星賽MVP，成為史上第二位，比肩「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）行列的里拉德（Damian Lillard），近日談到自己心中的最佳五人，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。