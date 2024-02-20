NBA／師徒紛爭持續？前金塊教頭祝賀約柯奇生日卻標註「甜瓜」

前NBA教練卡爾（George Karl）和前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）之間長期存在紛爭，昨日卡爾更是在X(推特)上寫道，「祝福這位冠軍、最具團隊精神的球員，也是丹佛籃球史上穿著15號球衣的最偉大球員生日快樂。」祝福約柯奇（Nikola Jokic）的同時，並在貼文標注安東尼，引發熱議。

10次入選明星賽、獲得一次NBA得分王的安東尼，生涯初期效力金塊就是15號球衣，去年約柯奇領軍奪下隊史首冠後，「誰才是丹佛籃球史上穿15號球衣最偉大球員？」受到球迷熱烈討論。

Happy bday to the champ, the ultimate team guy and the greatest player to wear #15 in Denver hoops history. pic.twitter.com/ki5acesu1q — George Karl (@CoachKarl22) 2024年2月19日

在「7PM in Brooklyn」的Podcast中，安東尼表示卡爾稱他「被高估」，並認為他在球隊中的角色類似於當年效力西雅圖超音速的施倫夫（Detlef Schrempf）。施倫夫曾3次入選明星賽，2次獲得年度最佳第六人。

為此卡爾給出回應：「嘿，安東尼，我們不要再談這些了。你講的故事都是20年前的了。讓我們向前看，你當初確實被高估了，你希望你的比賽能像施倫夫那樣高效率吧。 」

「我對今天這裡大家的愛感到受寵若驚。澄清一下，當我第一次指導安東尼時，他是一位缺乏經驗且被高估的球員，施倫夫是史上最好的國際球員，也是最高效的球員之一，而我是丹佛最後一個仍然認為金塊應該尊重安東尼的人。」

Hey @carmeloanthony let’s not do this. You’re telling stories that are 20 years old. Let’s move fwd 💪



And u were overrated and u wish your game was as efficient as Detlef’s. 😆



pic.twitter.com/AnP5hAJye4 — George Karl (@CoachKarl22) 2024年2月16日