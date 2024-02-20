NBA／師徒紛爭持續？前金塊教頭祝賀約柯奇生日卻標註「甜瓜」
前NBA教練卡爾（George Karl）和前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）之間長期存在紛爭，昨日卡爾更是在X(推特)上寫道，「祝福這位冠軍、最具團隊精神的球員，也是丹佛籃球史上穿著15號球衣的最偉大球員生日快樂。」祝福約柯奇（Nikola Jokic）的同時，並在貼文標注安東尼，引發熱議。
10次入選明星賽、獲得一次NBA得分王的安東尼，生涯初期效力金塊就是15號球衣，去年約柯奇領軍奪下隊史首冠後，「誰才是丹佛籃球史上穿15號球衣最偉大球員？」受到球迷熱烈討論。
在「7PM in Brooklyn」的Podcast中，安東尼表示卡爾稱他「被高估」，並認為他在球隊中的角色類似於當年效力西雅圖超音速的施倫夫（Detlef Schrempf）。施倫夫曾3次入選明星賽，2次獲得年度最佳第六人。
為此卡爾給出回應：「嘿，安東尼，我們不要再談這些了。你講的故事都是20年前的了。讓我們向前看，你當初確實被高估了，你希望你的比賽能像施倫夫那樣高效率吧。 」
「我對今天這裡大家的愛感到受寵若驚。澄清一下，當我第一次指導安東尼時，他是一位缺乏經驗且被高估的球員，施倫夫是史上最好的國際球員，也是最高效的球員之一，而我是丹佛最後一個仍然認為金塊應該尊重安東尼的人。」
2023-24 NBA即時比分
▪東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言