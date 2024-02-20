NBA／柯瑞退休後勇士誰當家？波傑姆斯基想傳承他的精神

勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）新秀賽季就成為球隊主力，他近日受訪時表達對老大哥柯瑞（Stephen Curry）的仰慕，並表示想傳承他的精神。

波傑姆斯基受訪時談到柯瑞將邁入生涯尾聲，「當他退休時，這可能還要幾年，但我覺得我的工作就是完成他正在做的事。」

波傑姆斯基強調柯瑞是他的榜樣，「柯瑞太了不起了，我看到他做為丈夫、父親和商人，以及如何對待人們。他絕對不會任何人傲慢。其他明星可能希望得到不同待遇，但柯瑞不在乎。」

波傑姆斯基還透露加盟勇士第一天，柯瑞就主動聯繫他，透過視訊交談打開彼此關係，「他是很棒的導師，無論我場上和場外需要什麼，他都會照顧我，我對此非常感激。」

波傑姆斯基本季已賽47場，平均上場26分鐘，得到9.9分5.8籃板3.9助攻，三分球命中率38.5%。現年35歲的柯瑞仍維持非凡身手，出賽50場，平均28.0分4.4籃板5.0助攻，三分命中率42.1%。