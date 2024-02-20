NBA／真明星賽之王！詹姆斯生涯多項數據傲視古今
扣除菜鳥賽季，詹姆斯（LeBron James）連續20年獲選明星賽先發，可說是傲視古今，而他長年累積下來的數據紀錄，更成了所有後輩仰之彌高的巨大障礙。
受到腳傷影響，詹姆斯在今年明星賽僅僅打不到14分鐘，留下8分4籃板3助攻的成績，儘管如此，他在過程中多次展現力拔山河的灌籃秀，也讓球迷對這位39歲「老漢」的體能狀態驚呼不已。
詹姆斯目前在明星賽累積得到434分，領先第2名的布萊恩（Kobe Bryant）144分之多，和現役球員也拉開將近200分的差距；總進球數182顆和兩分球137顆都是史上第一，41顆三分球僅次於柯瑞（Stephen Curry）的51顆和里拉德（Damian Lillard）的42顆。
加上出賽時間也是史上最多外，詹姆斯累積113次助攻排第3，僅次保羅（Chris Paul）的128次和魔術強森（Magic Johnson）的127次；114個籃板則是居第6。
除此之外，詹姆斯是史上唯4在明星賽取得大三元的球員，另外3人是喬丹（Michael Jordan）、韋德（Dwyane Wade）和杜蘭特（Kevin Durant）；生涯3次獲選明星賽MVP，也曾以21歲右51天成為明星賽最年輕MVP得主。
還有一項數據可以突顯詹姆斯的歷久彌堅。統計顯示，詹姆斯已經和歷史上30%的明星球員同場過。
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