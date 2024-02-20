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NBA／違法招募唐西奇？ 約柯奇：達拉斯待不爽可以來丹佛

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)和唐西奇在明星賽期間互相打鬧。 路透社
約柯奇(左)和唐西奇在明星賽期間互相打鬧。 路透社

幾天前獨行俠隊球星唐西奇（Luka Doncic）在明星賽前接受訪問時，金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）突然跑出來在唐西奇衣服後加水，可見兩人好交情，而今日約柯奇更是直接公開招募唐西奇來丹佛。

「我不知道這是否有可能，」約基奇說道，「我不想離開丹佛。我喜歡那裡，這是一個很棒的球隊。但如果Luka在達拉斯生氣了，他可以來。」

有趣的是，約柯奇鬧唐西奇已經不是第一次，先前也曾經在唐西奇受訪時用小球砸他，在約柯奇評選現役歐洲最佳五人裡，唐西奇也在其中，但對於唐西奇昨日在明星賽的表現，約柯奇表示，「這傢伙打得實在太爛了，而且百分之百比我還爛。 」

而被問及引發討論的唐西奇隨手一拋半場三分球，約柯奇則說：「我完全不敢相信，我真的對他感到很生氣，這太瘋狂。」

本季，約柯奇場均貢獻26.1分、12.0個籃板和8.9次助攻，唐西奇場均貢獻34.2分、8.9個籃板和9.5次助攻。

唐西奇與獨行俠簽訂了一份為期5年價值2.15億美元的合約，目前已進入第二年。如果唐西奇拒絕2026-27賽季4890萬美元的選擇權，他可能會在2025-26年賽季後成為自由球員，屆時是否有機會看到兩位歐洲巨星聯手，值得期待。

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