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NBA／最佳五人未挑「字母哥」 里拉德選擇引發揣測

聯合新聞網／ 綜合報導
甫拿下明星賽MVP的里拉德(中)，最佳五人名單沒選安戴托昆波，而是挑了阿德巴約(左)。 路透社
甫拿下明星賽MVP的里拉德(中)，最佳五人名單沒選安戴托昆波，而是挑了阿德巴約(左)。 路透社

本週收穫滿滿，成功衛冕三分球大賽冠軍，並拿下明星賽MVP，成為史上第二位，比肩「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）行列的里拉德（Damian Lillard），近日談到自己心中的最佳五人，但名單上竟沒有隊友安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

里拉德給出的最佳五人分別是柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、阿德巴約（Bam Adebayo）和自己。

前三位應該是蠻多球星的共識，而選擇自己入榜也可以理解，但挑了熱火球星阿德巴約卻是讓人有些意外；先別說自家搭檔「字母哥」，若以5號位的角度來挑，如果選擇前幾個球季的MVP約柯奇（Nikola Jokic）和安比德（Joel Embiid）或許還比較能理解，然而里拉德最後選擇阿德巴約，不禁讓人懷疑是否和季前傳出他最想被交易到熱火隊有關。

從公鹿隊的比賽也可以看到，里拉德經常出現持球到最後幾秒後，再將「炸彈」交給安戴托昆波拆解的情況發生；近期公鹿隊更換教練，換上以「人和」著稱的雞湯型主帥瑞佛斯（Doc Rivers），是否就是為了調和兩大球星也值得討論。

瑞佛斯接下公鹿隊總教練一職後，球隊戰績僅3勝7敗，目前35勝21敗暫居東區第三。如何進一步整合兩大球星，並讓球員融入進瑞佛斯體系中，將是公鹿隊本季能否突破一輪遊，朝更遠目標邁進的關鍵。

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