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NBA／押寶西蒙斯滿盤皆輸？籃網教頭黯然下台原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網總教練馮恩(右)遭到球隊解雇，傳與戰術設定圍繞西蒙斯有關。 美聯社
籃網總教練馮恩(右)遭到球隊解雇，傳與戰術設定圍繞西蒙斯有關。 美聯社

籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）今天遭到球隊解雇，提前解除雙方合約。關於此事件，知名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，這恐怕與馮恩制定的進攻戰術系統是以西蒙斯（Ben Simmons）為核心去運作有關。

查拉尼亞表示，有多名球員包括現已離隊的丁威迪（Spencer Dinwiddie）、以及球隊核心布里吉斯（Mikal Bridges）等，在近幾個月來針對球隊進攻模式一直存在很多意見。

「他們認為馮恩在推行的很多東西都運作不當。在賽季開始時，馮恩想要全隊打自由開放的進攻體系，但球隊顯然更認同執行更有層次的進攻套路。」

「在季前訓練營時，他們很多進攻是圍繞著西蒙斯所建立，他打1號位置，並且繳出頗具水準的表現。」但例行賽開打至今，顯然，其他主力球員是不滿球隊持續進行如此結構不夠嚴謹的進攻系統。

已經退役的威廉斯（Lou Williams）便直言：「我不知道這是不是個很好的計畫，特別是在他身體不健康的情况下。」

西蒙斯為人詬病已久的的健康問題依然存在，本季只打了12場比賽，其中10場擔任先發，場均上場25.7分鐘得到6.8分8.4籃板6.5助攻，投籃命中率為59.4%，罰球命中率僅為42.9%，且本季他還沒嘗試過投三分球。如此表現對照其還有兩年將近7800萬美元的年薪，可說是讓球隊無語問蒼天。

籃網目前僅以21勝33敗的戰績排名東區第11，在最後的附加賽名額中也落後老鷹隊2.5場勝差。

籃網還是有機會爭取附加賽的門票，只是眼前迫在眉睫的問題，就是要找到合適的教練。現階段籃網是由歐利（Kevin Ollie）職務，據報導指出，還沒有任何有關籃網新任總教練的消息。

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