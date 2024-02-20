NBA／不擔心湯普森續約問題 柯瑞堅信：勇士三巨頭forever

勇士隊今年戰績不佳，「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）明星賽前被拉下先發、格林（Draymond Green）則是先前因情緒控管問題兩度遭聯盟禁賽，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍相信，「三巨頭」將永遠在勇士聯手。

「百分之百如此，這對我也一直是個動力。」柯瑞在明星賽周接受訪問時提到和長期戰友的狀態，他表示彼此間都有共識，不只要一起在勇士並肩作戰，也想用正確的方式結束生涯。

湯普森和勇士合約本季走完，目前雙方還沒續約消息，不過柯瑞並不擔心，他表示一切都會水到渠成。

「我認為今年我們已經做了很多，我們3個，尤其格林缺席一陣子，湯普森被擺到新位置，我們在新章節扮演的角色會在這段旅程和我們並肩作戰。」柯瑞再次強調，一起打下4座冠軍的勇士「三巨頭」絕對有機會繼續聯手，要做的就是持續朝正確方向前進。

勇士目前戰績27勝26敗，勝率剛過5成，西區只排第10位，不過明星賽周前的10場比賽贏下8場，仍有機會挑戰季後賽門票。