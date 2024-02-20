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NBA／約柯奇自認非聯盟門面 稱代言中國品牌只是工作

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊中鋒約柯奇。 美聯社
金塊中鋒約柯奇。 美聯社

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）去年在季後賽大殺四方，幫助球隊奪下隊史首冠，被不少球迷視為當今聯盟最強球員。不過低調的他，人氣與其他超級巨星明顯有段落差，他本人也坦言，自己並不是聯盟門面。

約柯奇本季延續統治力，出賽53場，繳出場均26.1分12.0籃板8.9助攻的全能數據。不過他上半季球衣銷量僅排聯盟第14，也不是與知名運動品牌簽合約，而是和隊友葛登（Aaron Gordon）一起代言中國大陸品牌361°。

明星賽期間，有媒體詢問約柯奇成為聯盟門面的感覺，他回應：「我不是NBA門面，朋友。」談到與361°簽約，約柯奇則表示，「所有廣告代言都是工作的一部分，這是一名球員的一部分。」

至於公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和約柯奇都是兩屆MVP得主，當他被問到誰是聯盟門面時，「字母哥」則回答：「我不知道。我們有溫班亞瑪（Victor Wembanyama），還有約柯奇，但他顯然對門面這件事不感興趣。」

Nikola Jokic

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