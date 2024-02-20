NBA／我自帶體系！哈登不滿被76人束縛 瑞佛斯拒絕回應

談及本季最重磅的交易，無非是「大鬍子」哈登（James Harden）高喊「吹密」後被送到快艇，與雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組成豪華四星的宇宙戰艦。不過在獲得這位75大巨星之前，快艇還是做了大量的功課和通話。哈登前主帥、現接掌公鹿的瑞佛斯（Doc Rivers）也是其中之一。

在明星賽期間接受媒體採訪時，瑞佛斯透露快艇與76人達成交易之前，曾經來聯繫並徵詢了他的意見。

「顯然，我是他們諮詢的其中一人」，瑞佛斯表示，「他們打了電話，我是其中一個認為這對他們會是一筆很好的交易的人。因為我認為哈登比起待在76人，快艇顯然更適合他們。我認為他非常適合那裡。」瑞佛斯說，我們做了一些交流。他們只是打了電話，問了問題，而我很早就同意了。

值得注意的是哈登，在費城後期過得並不愉快，導致他在加盟快艇後還重拳批評前東家76人，認為球團對他太過束縛。「我需要有人信任我，了解我不是一名體系球員，我自己就是體系。有人能與我對話，並在比賽過程中隨時調整，這才是我在意的。」

不過近期瑞佛斯被問到哈登的這番抨擊言論時卻是拒絕回答，「聽著，那個，我已經沒再執教他了，」里弗斯反駁，「我不需要回答任何這些問題。那是他想要的意思。你應該問他，我不是說出那番話的人。」

在哈登加盟後，快艇在48場中取得了33勝15敗的戰績，目前排名西區第三。而里弗斯執教的公鹿近期卻是陷入泥淖，10戰苦吞7敗。公鹿和快艇本季尚未交手，兩隊首場交鋒將於3月4日在密爾瓦基舉行，不到一周後快艇將於3月10日回到洛杉磯嚴陣以待，屆時雙方會擦出什麼火花，值得關注。