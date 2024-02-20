NBA／談本季最喜歡的時刻 喬治：快艇6連敗期間

快艇隊以36勝17敗，以西區第3的成績進入明星週，落後龍頭灰狼隊1.5場勝差，和第二名的雷霆隊也只有半場勝差，下半季有機會競爭西區龍頭寶座。四巨頭整合之後風光明媚，不過談及賽季最喜歡的時刻，喬治（Paul George）卻表示是球隊6連敗期間。

「我認為是6連敗。」喬治在接受採訪時表示，「因為我知道我們不能再變得更糟。我們會變得更好，而且我們知道一旦開始贏球，事情就會變得順利。所以如果沒有這波6連敗，我認為我們不會有後來33勝10敗的巨大反彈。沒有那6場失敗我們不會取得這樣的成績。」

當快艇隊10月30日交易來哈登（James Harden）時，卻是吞下難堪的6連敗，開季戰績跌至3勝7敗。然而自從11月17日更換先發陣容後，快艇戰績迅速起飛，在43場比賽中勇奪33勝，這段時間的戰績僅次於塞爾蒂克的34勝10敗。

如今，快艇將有機會在例行賽中保持強勢攻守爭取西區第一種子，對此喬治表示，「快艇面臨的最大挑戰將是保持專注，不要超前考慮，而是保持好好把握每場比賽的心態。最困難的部分就是不要看得太遠」喬治也說道，「還有30場比賽，不要看得太遠，一場一場的拿下。這就是在下半季我們必須做的事情。你會開始展望未來，期待季後賽，只是想要進入季後賽。我們必須把每一場穩穩贏下來。」

快艇剩餘賽程難度在NBA中排名第7。在最後29場比賽中，他們將分別對上西區龍頭灰狼、公鹿和太陽兩次，還有面對雷霆、騎士和金塊等，賽程可以說相當硬。能否克服難關在例行賽取得更好的排名，讓快艇在季後賽享有更多的主場優勢，成為本季快艇在季後賽能走多遠的重要關鍵。