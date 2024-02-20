快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

NBA／曾被指控犯下7項竊盜罪 前勇士新秀加盟公鹿

聯合新聞網／ 綜合報導
前勇士新秀羅林斯加盟公鹿。 美聯社
前勇士新秀羅林斯加盟公鹿。 美聯社

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，曾效力勇士和巫師的21歲控衛羅林斯（Ryan Rollins）與公鹿達成協議，簽下雙向合約。

老鷹隊在2022年選秀會第44順位選進羅林斯，勇士隨即發動交易得到他，並簽下3年480萬美元合約，新秀賽季共出賽12場。他去年休賽季因保羅（Chris Paul）和波爾（Jordan Poole）交易案，被打包送往巫師。

上個月羅林斯被指控犯下竊盜罪，報導指出，他曾7度在不同間Target商店行竊，偷走包含雜貨、沐浴露和蠟燭等小型家居用品，因此被指控犯有7項竊盜罪。

事件爆發後，羅林斯遭巫師裁掉，本季總共出賽10場，拿到4.1分1.1助攻0.8抄截。目前公鹿後場人手短缺，負責控球的只有里拉德（Damian Lillard）和貝佛利（Patrick Beverley）；小將華盛頓（TyTy Washington Jr.）和羅林斯一樣簽雙向合約，本季只打過5場比賽。

相關新聞

NBA／下個月要滿36歲 柯瑞談退休「一直都有想」

下月就要過36歲的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今年明星賽和WNBA女將優涅思庫（Sabrina I...

NBA／東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP

今年全明星賽恢復傳統東西區對決，兩隊完全不設防，東區以211：186擊敗西區，這是聯盟歷史首度有球隊在全明星賽得分破200，兩隊總得分397分也破紀錄。 先前全明星賽最多得分是2016年的西區明

NBA／半場令人困惑的出手 唐西奇場中發文解釋

全明星賽上半場還剩30秒，西區明星隊89比102落後，唐西奇（Luka Doncic）拿到球後直接在距離中線還有好幾步距離直接出手大號三分，這個令人疑惑的出手引起球迷熱議，而唐西奇也在場中就立刻發文解

NBA／被讚加拿大史上最好球員？亞歷山大謙虛回應

今年首度入選明星賽先發的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），針對馬布瑞（Stephon Marbury）稱他為加拿大歷史上最好的球員給出了回應。 「我很感激，

NBA／勇士波傑姆斯基改寫37年紀錄 新秀排名僅次兩大長人

勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季繳出好表現，菜鳥球季就成為勇士的固定輪替，甚至逐漸取代老將湯普森（Klay Thompson）的位置。根據《ESPN》專家馬克斯（Bobb

NBA／曾被指控犯下7項竊盜罪 前勇士新秀加盟公鹿

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，曾效力勇士和巫師的21歲控衛羅林斯（Ryan Rollins）與公鹿達成協議，簽下雙向合約。 老鷹隊在2022

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。