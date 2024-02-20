NBA／曾被指控犯下7項竊盜罪 前勇士新秀加盟公鹿

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，曾效力勇士和巫師的21歲控衛羅林斯（Ryan Rollins）與公鹿達成協議，簽下雙向合約。

老鷹隊在2022年選秀會第44順位選進羅林斯，勇士隨即發動交易得到他，並簽下3年480萬美元合約，新秀賽季共出賽12場。他去年休賽季因保羅（Chris Paul）和波爾（Jordan Poole）交易案，被打包送往巫師。

上個月羅林斯被指控犯下竊盜罪，報導指出，他曾7度在不同間Target商店行竊，偷走包含雜貨、沐浴露和蠟燭等小型家居用品，因此被指控犯有7項竊盜罪。

事件爆發後，羅林斯遭巫師裁掉，本季總共出賽10場，拿到4.1分1.1助攻0.8抄截。目前公鹿後場人手短缺，負責控球的只有里拉德（Damian Lillard）和貝佛利（Patrick Beverley）；小將華盛頓（TyTy Washington Jr.）和羅林斯一樣簽雙向合約，本季只打過5場比賽。