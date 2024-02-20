NBA／灰狼本季崛起關鍵！康利2年2100萬美元提前續約

灰狼今天宣布和現年36歲的控衛康利（Mike Conley）以2年2100萬美元提前續約，他的合約要到2025-26賽季才會到期。

灰狼去年在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）三方交易案中，向爵士換回康利，他加盟灰狼後與前隊友戈貝爾（Rudy Gobert）產生良好化學反應，雖去年季後賽首輪不敵金塊，但本季捲土重來，目前暫居西區第一。

康利本季出賽50場，平均拿到10.6分6.4助攻，只發生1.1次失誤，助攻失誤比僅次巫師後衛瓊斯（Tyus Jones），三分球命中率44.2%則創生涯新高。他今年缺席的5場比賽，灰狼戰績只有2勝3敗。

灰狼本季迎來唐斯（Karl-Anthony Towns）滿血復活，有望打出隊史最佳賽季，目前戰績39勝16敗暫居西區龍頭，領先第二名的雷霆1.5場勝差。