NBA／下個月要滿36歲 柯瑞談退休「一直都有想」

下月就要過36歲的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今年明星賽和WNBA女將優涅思庫（Sabrina Ionescu）的神射手對決成明星賽周末一大亮點，昨天全明星賽後他還被問到「退休」想法，他誠實達說「一直都有想」。

在NBA第15個賽季的柯瑞說：「我一直都有想到這些（退休），但這想法會停下來，因為你必須為下一場比賽作好準備，這些例行工作和循環會讓你欣然接受。」

「最終你會在某個點醒來，不管是你的身體告訴你時候到了，或是你的心裡告訴你，但我不認為現在有接近這一點。」柯瑞回答說。

本季的柯瑞的確離退休還很遠，10度入選明星賽的勇士看板人物，本季場均有28分，三分球命中率達4成21，場均還有4.4籃板和5助攻，今年就算沒參加三分球大賽，但和優涅思庫的對決再次證明史上最佳射手身份。

柯瑞上季才和勇士簽下4年2.15億的頂薪合約，2026年合約才會走完，之前他也透露沒想過打到40歲，但至少38歲時仍會在場上奔馳。