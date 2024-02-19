快訊

曾為台塑老臣！聯合再生董事劉康信辭世 「旗袍教母」妻獲王永慶盛讚

老婆早知情？晚安小雞事發後急稱「未與我聯繫」 柬總理1句間接拆穿謊言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士波傑姆斯基改寫37年紀錄 新秀排名僅次兩大長人

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士新秀波傑姆斯基寫37年新紀錄。 路透通訊社
勇士新秀波傑姆斯基寫37年新紀錄。 路透通訊社

勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季繳出好表現，菜鳥球季就成為勇士的固定輪替，甚至逐漸取代老將湯普森（Klay Thompson）的位置。根據《ESPN》專家馬克斯（Bobby Marks）與佩爾頓（Kevin Pelton）近日各自列出新秀實力排行榜，選秀第19順位的波傑姆斯基分別高居第三與第四。

在佩爾頓的排行榜中，波傑姆斯基高居第四，僅次「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）與獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）。佩爾頓也解釋原因，波傑姆斯基在這支球星雲集的勇士做出貢獻，是他能夠獲得高排名的主因。

而在馬克斯的新秀實力排行榜中，波傑姆斯基則是僅次溫班亞瑪和霍姆葛倫。馬克斯對於波傑姆斯基也有高評價，「他持續填滿各項數據表，並對比賽產生影響力。」

根據《ESPN Stats & Info》指出，在2月份前6場比賽，波傑姆斯基送出多達41次助攻，僅發生4次失誤，成為自1987年的麥克米倫（Nate McMillan）後，第一位在6場比賽內送出40次助攻，且失誤少於5次的新秀。

20歲的波傑姆斯基本季場均得到9.9分、5.8個籃板和3.9次助攻，並入選今年的新秀對抗賽。在勇士本季走得跌跌撞撞的情況下，波傑姆斯基充分把握表現機會，儼然已經讓自己成為球隊未來核心人物之一。

相關新聞

NBA／東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP

今年全明星賽恢復傳統東西區對決，兩隊完全不設防，東區以211：186擊敗西區，這是聯盟歷史首度有球隊在全明星賽得分破200，兩隊總得分397分也破紀錄。 先前全明星賽最多得分是2016年的西區明

NBA／美媒曝勇士想交易他 詹皇：我也是看新聞才知道

日前有消息指出，勇士在交易截止日前試圖得到詹姆斯（LeBron James），但遭到湖人球團及詹皇團隊拒絕。不過今天詹皇受訪時提到，自己也是看新聞才知道這件事。 湖人今年沒有做任何交易；勇士也只

NBA／勇士波傑姆斯基改寫37年紀錄 新秀排名僅次兩大長人

勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季繳出好表現，菜鳥球季就成為勇士的固定輪替，甚至逐漸取代老將湯普森（Klay Thompson）的位置。根據《ESPN》專家馬克斯（Bobb

NBA／半場令人困惑的出手 唐西奇場中發文解釋

全明星賽上半場還剩30秒，西區明星隊89比102落後，唐西奇（Luka Doncic）拿到球後直接在距離中線還有好幾步距離直接出手大號三分，這個令人疑惑的出手引起球迷熱議，而唐西奇也在場中就立刻發文解

NBA／明星賽刷分屢創紀錄 「大鳥」想看球員全力以赴

剛剛落幕的NBA明星賽仍舊淪為純攻不守的球星刷分秀，最終比數211比186，東區明星隊211分和兩隊合計總分397分皆破紀錄，投籃投得轟轟烈烈卻被球迷嫌無聊，就連傳奇球星大鳥柏德（Larry Bird

NBA／在湖人聚光燈下常「背鍋」 庫茲瑪：這對我是好事

近日，巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）接受了知名記者史坦（Marc Stein）的專訪，談到了過往為湖人效力的時光，庫茲瑪表示這對他來說是好事。 「我認為在洛杉磯的時光對我來說是一件好事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。