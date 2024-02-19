聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／勇士波傑姆斯基改寫37年紀錄 新秀排名僅次兩大長人
勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季繳出好表現，菜鳥球季就成為勇士的固定輪替，甚至逐漸取代老將湯普森（Klay Thompson）的位置。根據《ESPN》專家馬克斯（Bobby Marks）與佩爾頓（Kevin Pelton）近日各自列出新秀實力排行榜，選秀第19順位的波傑姆斯基分別高居第三與第四。
在佩爾頓的排行榜中，波傑姆斯基高居第四，僅次「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）與獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）。佩爾頓也解釋原因，波傑姆斯基在這支球星雲集的勇士做出貢獻，是他能夠獲得高排名的主因。
而在馬克斯的新秀實力排行榜中，波傑姆斯基則是僅次溫班亞瑪和霍姆葛倫。馬克斯對於波傑姆斯基也有高評價，「他持續填滿各項數據表，並對比賽產生影響力。」
根據《ESPN Stats & Info》指出，在2月份前6場比賽，波傑姆斯基送出多達41次助攻，僅發生4次失誤，成為自1987年的麥克米倫（Nate McMillan）後，第一位在6場比賽內送出40次助攻，且失誤少於5次的新秀。
20歲的波傑姆斯基本季場均得到9.9分、5.8個籃板和3.9次助攻，並入選今年的新秀對抗賽。在勇士本季走得跌跌撞撞的情況下，波傑姆斯基充分把握表現機會，儼然已經讓自己成為球隊未來核心人物之一。
2023-24 NBA即時比分
▪東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言