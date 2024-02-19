NBA／勇士波傑姆斯基改寫37年紀錄 新秀排名僅次兩大長人

勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季繳出好表現，菜鳥球季就成為勇士的固定輪替，甚至逐漸取代老將湯普森（Klay Thompson）的位置。根據《ESPN》專家馬克斯（Bobby Marks）與佩爾頓（Kevin Pelton）近日各自列出新秀實力排行榜，選秀第19順位的波傑姆斯基分別高居第三與第四。

在佩爾頓的排行榜中，波傑姆斯基高居第四，僅次「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）與獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）。佩爾頓也解釋原因，波傑姆斯基在這支球星雲集的勇士做出貢獻，是他能夠獲得高排名的主因。

而在馬克斯的新秀實力排行榜中，波傑姆斯基則是僅次溫班亞瑪和霍姆葛倫。馬克斯對於波傑姆斯基也有高評價，「他持續填滿各項數據表，並對比賽產生影響力。」

根據《ESPN Stats & Info》指出，在2月份前6場比賽，波傑姆斯基送出多達41次助攻，僅發生4次失誤，成為自1987年的麥克米倫（Nate McMillan）後，第一位在6場比賽內送出40次助攻，且失誤少於5次的新秀。

20歲的波傑姆斯基本季場均得到9.9分、5.8個籃板和3.9次助攻，並入選今年的新秀對抗賽。在勇士本季走得跌跌撞撞的情況下，波傑姆斯基充分把握表現機會，儼然已經讓自己成為球隊未來核心人物之一。