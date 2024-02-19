NBA／半場令人困惑的出手 唐西奇場中發文解釋

全明星賽上半場還剩30秒，西區明星隊89比102落後，唐西奇（Luka Doncic）拿到球後直接在距離中線還有好幾步距離直接出手大號三分，這個令人疑惑的出手引起球迷熱議，而唐西奇也在場中就立刻發文解釋，這個投籃選擇是為了多爭取一次進攻。

「2 for 1 .. analytics 」唐西奇在推特上用一個俏皮的表情符號解釋這個投籃選擇，但平常有在看球的球迷都知道，「2 for 1」通常是用在比賽接近，為了多爭取一波進攻的時候，在較為輕鬆的全明星賽，且13分的差距下，唐西奇這個解釋就相對不太合理。

Luka came online at the half to defend his shot selection 🤣 pic.twitter.com/V85kRlTvLN — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年2月19日

先前許多球迷都認為NBA球星不太認真打全明星賽，而唐西奇這個投籃更被視為不夠尊重比賽。

然而，唐西奇在明星賽本來就不太會「秀」，前幾次的全明星賽，他的表現跟其他球星相較平庸。有趣的是，他在第三節一次沒人守的自拋自灌也沒進，針對這球他表示，「我自我感覺過於良好了。我不會灌籃，各位」，但這兩球應該都能在「Shaqtin'a Fool」榜上有名。

O LUKA DONCIC KKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/iwsFSiJ377 — Camisa 23 (@camisa_23) 2024年2月19日