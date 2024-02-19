快訊

亞洲盃籃賽／中華隊22日迎戰紐西蘭 劉錚發文後首亮相

喊請辭是「想很久的決定」 楊寶楨哽咽落淚、感謝柯文哲栽培

首例本土麻疹現蹤！春節曾去這家藏壽司 羅一鈞籲用餐者注意

NBA／被讚加拿大史上最好球員？亞歷山大謙虛回應

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大本季全方位表現有機會爭取年度MVP。 法新社
亞歷山大本季全方位表現有機會爭取年度MVP。 法新社

今年首度入選明星賽先發的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），針對馬布瑞（Stephon Marbury）稱他為加拿大歷史上最好的球員給出了回應。

「我很感激，但奈許（Steve Nash ）仍然比我更出色。我會努力追上他，他依然領先於我。」

亞歷山大本季繳出31.1分5.5籃板6.5助攻2.2抄截0.9阻攻的全方位數據，目前暫居聯盟抄截王，也帶領雷霆攻佔西區第2名席次，表現令人驚艷；在今年賽季的年度MVP排行榜上高居第二。在先前球星訪談中更受到柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等聯盟巨星的青睞，看好他成為聯盟未來門面，未來發展令人期待。

奈許在長達18年的NBA生涯中，一共獲得2次年度最有價值球員、8次入選明星賽、3次年度第一隊和5次助攻王，成就相當輝煌。年僅25歲的亞歷山大正攀上生涯顛峰，若能持續累積各項成就，創造屬於自己的聯盟地位，未來或許有機會被認同成為加拿大史上最好的球員。

相關新聞

NBA／東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP

今年全明星賽恢復傳統東西區對決，兩隊完全不設防，東區以211：186擊敗西區，這是聯盟歷史首度有球隊在全明星賽得分破200，兩隊總得分397分也破紀錄。 先前全明星賽最多得分是2016年的西區明

NBA／美媒曝勇士想交易他 詹皇：我也是看新聞才知道

日前有消息指出，勇士在交易截止日前試圖得到詹姆斯（LeBron James），但遭到湖人球團及詹皇團隊拒絕。不過今天詹皇受訪時提到，自己也是看新聞才知道這件事。 湖人今年沒有做任何交易；勇士也只

NBA／灌籃大賽就像前女友？皮爾斯直言是該放手了

昨日進行的灌籃大賽在評分上引起相當大的爭議，許多人認為聯盟該取消它，「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也認為今年灌籃大賽不精彩應該取消，為此他還在推特上解釋原因。 皮爾斯在推特上寫道，「灌

NBA／被讚加拿大史上最好球員？亞歷山大謙虛回應

今年首度入選明星賽先發的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），針對馬布瑞（Stephon Marbury）稱他為加拿大歷史上最好的球員給出了回應。 「我很感激，

NBA／衛冕三分球大賽再奪MVP 里拉德比肩喬丹：很大殊榮

昨天剛完成三分球大賽衛冕，公鹿隊後場球星里拉德（Damian Lillard）今天明星賽馬上證明身份，他全場轟進11顆三...

NBA／勇士得到詹皇要送出庫明加？格林：我告訴老闆不要

勇士日前被爆出想交易湖人巨星詹姆斯（LeBron James），「嘴綠」格林（Draymond Green）是主要推動者。今天格林受邀擔任明星賽球評，他否認交易討論是自己發起。 儘管格林在球場上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。