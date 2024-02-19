NBA／被讚加拿大史上最好球員？亞歷山大謙虛回應
今年首度入選明星賽先發的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），針對馬布瑞（Stephon Marbury）稱他為加拿大歷史上最好的球員給出了回應。
「我很感激，但奈許（Steve Nash ）仍然比我更出色。我會努力追上他，他依然領先於我。」
亞歷山大本季繳出31.1分5.5籃板6.5助攻2.2抄截0.9阻攻的全方位數據，目前暫居聯盟抄截王，也帶領雷霆攻佔西區第2名席次，表現令人驚艷；在今年賽季的年度MVP排行榜上高居第二。在先前球星訪談中更受到柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等聯盟巨星的青睞，看好他成為聯盟未來門面，未來發展令人期待。
奈許在長達18年的NBA生涯中，一共獲得2次年度最有價值球員、8次入選明星賽、3次年度第一隊和5次助攻王，成就相當輝煌。年僅25歲的亞歷山大正攀上生涯顛峰，若能持續累積各項成就，創造屬於自己的聯盟地位，未來或許有機會被認同成為加拿大史上最好的球員。
2023-24 NBA即時比分
▪東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言