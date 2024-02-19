NBA／衛冕三分球大賽再奪MVP 里拉德比肩喬丹：很大殊榮

昨天剛完成三分球大賽衛冕，公鹿隊後場球星里拉德（Damian Lillard）今天明星賽馬上證明身份，他全場轟進11顆三分球，包括2顆中場出手的「Logo shot」，除助東區明星隊以211：186擊敗西區明星陣容，也高捧生涯第一座明星賽MVP獎盃。

連兩天都獲得個人獎項肯定，讓里拉德加入1988年的「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）行列，成為史上第2位奪下MVP前一天還獲得明星賽個人獎項的球員。

DAME TIME. ⌚️



In his first time as a starter, Lillard lifts the Kobe Bryant Trophy as the 2024 #KiaAllStarMVP!



🌟 39 PTS

🌟 11 3PM

🌟 6 AST

🌟 East W pic.twitter.com/3gkividrdx — NBA (@NBA) 2024年2月19日

1988年的喬丹是拿下灌籃大賽冠軍，里拉德則是完成三分球大賽衛冕，他表示任何時間能和喬丹齊名，都是很大殊榮，「就算是明星賽周末也是一樣，因為如果那麼簡單，那很多人在1988年後都會完成，所以這對我是很大的成就。」

里拉德透露，迎接明星賽周，目標除了完成三分球大賽衛冕，身為明星賽「老將」，內心也浮現爭取MVP的想法；如願完成設定，攻下39分的他也成為史上第5位轉換隊伍第一年獲得明星賽MVP的球員，同時助隊創下明星賽舉辦73年來的最高分紀錄。

過去單場最高分是2016年西區明星隊轟下的196分，里拉德笑說東區明星隊都有共識要締造新猷，「每個人都在問紀錄是多少，知道後就開始追逐。」

東區明星隊半場就攻下104分，比賽尾聲得分已破200分，最後里拉德再以44呎的半場大號三分球結束比賽，成為紀錄日的焦點。