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NBA／灌籃大賽就像前女友？皮爾斯直言是該放手了

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克朗(右)連兩年精彩灌籃秀，至少拉回一些球迷的目光焦點。 路透社
麥克朗(右)連兩年精彩灌籃秀，至少拉回一些球迷的目光焦點。 路透社

昨日進行的灌籃大賽在評分上引起相當大的爭議，許多人認為聯盟該取消它，「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也認為今年灌籃大賽不精彩應該取消，為此他還在推特上解釋原因。

皮爾斯在推特上寫道，「灌籃大賽就像那位前女友，你一直想重新點燃當初的激情，但在某個時刻，你得放手，轉而尋找其他事情。」

自從2016年灌籃大賽拉文（Zach LaVine）和葛登（Aaron Gordon）上演宛如神仙打架的超級對決戲碼後，近年來NBA灌籃大賽每況愈下，始終難以激起球迷的火花；2020年雖有葛登重出江湖挑戰灌軍，但在「9分」事件再次拿下亞軍後，就宣布不再參加，也讓灌籃大賽更難找到吸睛話題。

球迷興趣的下降也促使NBA做出一些改變，這兩季特別找來發展聯盟扣籃好手麥克朗（Mac McClung），他的勁爆體能和創意讓灌籃大賽重新看見一線生機，但昨天的評分爭議，差點讓麥克朗無法衛冕成功，再度引發球迷炸鍋，是否取消灌籃大賽的聲音又出現。

灌籃大賽曾經在1997年後取消過，如今隨著皮爾斯又拋出這個話題，聯盟是否會針對賽制或規則做出重大改變，讓比賽再次變得有趣，也成為灌籃大賽能否繼續留在明星週的關鍵。

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