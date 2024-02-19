NBA／詹姆斯退休尚無時間表 想在湖人結束NBA生涯
手握4枚NBA總冠軍戒指的詹姆斯（LeBron James）今天表示，他還沒有規劃何時會向球迷告別，但希望自己能穿著洛杉磯湖人球衣退休。
法新社報導，曾4度獲選為NBA年度最有價值球員（MVP）的39歲超級球星詹姆斯，今年第20度在明星賽出賽，寫下紀錄。他今天於明星賽前談到自己在湖人退休的可能性。
在NBA生涯第21個球季的詹姆斯說：「我沒有規劃還要打幾個球季，但我知道所剩不多了。」
「我是湖人的球員，很高興過去6年是球隊的一分子，希望能保持下去，但對還能持續多久，或將穿上哪一隊的球衣，我沒有答案。」
「但我希望是湖人，這是偉大的球團，有很多偉大的球員。我們就看看吧，我不知道會怎麼結束，但那終將到來，那是一定會發生的。」
詹姆斯曾表示，他希望能和兒子布朗尼（BronnyJames）一起在NBA打球。布朗尼目前是南加州大學（University of Southern California）的大一新鮮人。
2023-24 NBA即時比分
▪東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言