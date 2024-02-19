NBA／在湖人聚光燈下常「背鍋」 庫茲瑪：這對我是好事
近日，巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）接受了知名記者史坦（Marc Stein）的專訪，談到了過往為湖人效力的時光，庫茲瑪表示這對他來說是好事。
「我認為在洛杉磯的時光對我來說是一件好事。在聚光燈下，在鏡頭前，我常常要背鍋。我認為這讓我的臉皮變厚，建立了一種隔絕噪音的感覺。其他人的意見不會真正困擾我，因為一切都有其背景。我就做我自己，我知道什麼在我的生活中是重要的。」庫茲瑪說：
在交易大限前，傳出獨行俠隊想將庫茲瑪交易過來，但他拒絕此次交易。庫茲瑪提到，現在不是離開巫師隊的時機，因為他正試圖在巫師建立自己的名聲和地位，並且還沒有準備好搬到其他地方。
2021年離開洛杉磯湖人隊並與巫師隊簽約後，庫茲瑪一直是陣中的主力戰將。本季他場均得到21.8分6.3籃板4.2助攻，得分和助攻都創下生涯最佳。不過巫師本季戰績不理想，目前9勝45敗排名東區第14。
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