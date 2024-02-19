NBA／執教公鹿前10戰僅3勝 瑞佛斯：不該在客場之旅接下工作

瑞佛斯（Doc Rivers）接下公鹿隊總教練一職後，球隊戰績僅3勝7敗，受不少球迷嘲諷。他今天受訪時直言，不該在客場之旅接掌兵符。

公鹿上個月炒掉原教頭格里芬（Adrian Griffin），瑞佛斯在1月30日作客金塊時，迎來執教公鹿首戰，接下來又連續作客4場，只有在面對獨行俠時拿到勝利。瑞佛斯受訪時說，「在即將進行本季最難的客場之旅時，接下這份工作不是明智決定。我甚至問過球團，『我們能等到明星賽後嗎？』」

公鹿近半年經歷布丹霍澤（Mike Budenholzer）、格里芬、普朗蒂（Joe Prunty）及瑞佛斯4名教練，公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坦言難以適應，「不同的理念，不同的比賽計畫，這很難，太令人筋疲力盡了。」

不過安戴托昆波也稱讚瑞佛斯，「我喜歡和他一起工作，他非常成功。我們可以花整天時間談論他在聯盟取得的成就，他已經贏下1100場比賽，很多人未執教這麼多場。他帶來冠軍等級的水準，執教過很多成功的球隊。」