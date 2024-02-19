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NBA／20次明星賽創紀錄！詹皇想續披湖人戰袍 退休暫無規劃

聯合新聞網／ 綜合報導
詹皇表示想續披湖人戰袍，對於退休想法暫無規劃。 美聯社
詹皇表示想續披湖人戰袍，對於退休想法暫無規劃。 美聯社

日前有消息傳出，湖人球星詹姆斯（LeBron James）在交易大限前拒絕被交易到金州勇士，失去與勇士球星柯瑞（Stephen Curry）聯手的機會。對此，詹姆斯在今日受訪表示希望繼續披上湖人戰袍。

「我現在是湖人球員，過去6年很高興能身為湖人球員，希望能繼續下去。」今年球季結束後可以跳脫合約成為自由球員的詹姆斯說道，「至於這會是多久，未來我會穿什麼球衣，這我沒有答案。希望能繼續穿上湖人球衣，這裡有許多優秀球員和球團。我們再看看吧，我不知道最後會怎麼結束，但就要來了，這是肯定的。」

談及退休的規劃，39歲的詹姆斯表示，目前還沒有規劃，不確定自己還會再打幾個球季，也不確定自己是否會想要有退休道別之旅的球季，也可能會像鄧肯（Tim Duncan）一樣在決定執行球員選擇權留下後卻又突然宣布直接退休。

「老實說我覺得一半一半吧，」詹姆斯說：「有時候我覺得自己欠這20年來一直陪著我走過這趟旅程的球迷，到每個城市去給他們這樣的時刻，這好像很不錯。但另一方面，我從來都不擅長接受讚美，這對我來說是很怪的感覺。」

詹姆斯今天將是生涯第20次出征明星賽，一舉超越與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）共同創下的紀錄。

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