NBA／明星賽史上首次女射手挑戰 柯瑞險勝

NBA明星賽今年增設神射手對決，勇士隊當家球星柯瑞、去年WNBA明星賽狂飆37分的紐約自由人隊射手優涅思庫交手，史無前例的戲碼掀起高潮；優涅思庫一上場就連進7球，不過NBA三分球紀錄保持人柯瑞45度出手10球都命中，最終以29分技壓優涅思庫的26分，帶走印著「史上最佳（GOAT）」巨型腰帶。

柯瑞兩度奪下三分球大賽冠軍，保有最高分、單輪最多進球，且是聯盟三分球進球紀錄保持人；優涅思庫去年7月在WNBA明星賽飆出史上最佳37分，讓柯瑞在社群發文讚嘆，優涅思庫回應兩人應該對決，才促成這場別開生面的三分球挑戰賽。

比賽安排在三分球大賽後舉行，優涅思庫飆26分，和完成三分球大賽衛冕的公鹿隊球星里拉德同分，儘管敗給柯瑞，表現仍搏滿堂彩；她從小視柯瑞為偶像，笑說：「柯瑞能贏是有原因的，下次會再試著擊敗他。」

35歲柯瑞年長優涅思庫9歲，看到對手開賽表現，感受不少壓力，「但這很完美，兩人都有好表現，對我們是很棒的70秒。」柯瑞提到，能和優涅思庫一起投入前所未見的活動，是非常難得的事。優涅思庫也說，很多人平常根本不看女子運動，這次是扭轉的機會。

昨共進行4項賽事，里拉德完成三分球大賽2連霸，去年在灌籃大賽一戰成名的發展聯盟扣將麥克朗最後一灌飛過216公分的「俠客」歐尼爾，獲得滿分50分，成為史上第5位灌籃大賽衛冕成功的球員，地主溜馬隊則是留住技術挑戰賽冠軍，讓球迷樂開懷。