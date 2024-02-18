NBA／史上第7人連霸三分球大賽 里拉德：沒做準備就贏了

本季轉戰公鹿後寫下生涯次低三分球命中率的里拉德（Damian Lillard），賽季至今表現呈明顯起伏，不過他或許可以從本屆三分球大賽中重新找回手感和自信。

靠著最後「壓哨球」絕殺一擊，里拉德以26分的總分驚險擊敗楊恩（Trae Young）和唐斯（Karl-Anthony Towns），成功衛冕三分球大賽冠軍。

根據統計，里拉德成為史上第7位連霸三分王的超級射手，前面6人分別是「大鳥」柏德（Larry Bird）、霍吉斯（Craig Hodges）、普萊斯（Mark Price）、荷納塞克（Jeff Hornacek）、史托雅克維奇（Peja Stojakovic）、卡波諾（Jason Kapono）。其中柏德和霍吉斯更是達成3連霸，而里拉德將有機會追平這項紀錄。

在接受《TNT》採訪時，里拉德對於明年挑戰三連霸抱持開放態度，其中一大因素在於明年的明星賽將在勇士主場大通中心舉行，里拉德的家鄉就在奧克蘭。

這是里拉德生涯第4次出征三分球大賽，歷經2014年和2019年的失利，里拉德終於將自己的名字刻在歷史上。

「我沒有做任何準備，這才是獲勝的關鍵，」里拉德談到衛冕，「前兩次參加三分球大賽，我都做了充足的準備，卻沒有如願奪冠。去年我沒做任何準備，我只是最後上場比賽，然後就贏了。所以今年我也告訴自己，不用特別進行訓練和準備，只需要出場比賽、投籃、帶走勝利。」