快訊

不只台北燈節才有 台灣燈會最強女鬼「陳守娘」 都出自他手

過年合買刮刮樂中百萬大獎 友人態度轉變讓他「看清人性」：只分10萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／找歐尼爾當灌籃大賽幫手 麥克朗分享私下約定

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
麥克朗找歐尼爾合作一起完成衛冕大業。 路透社
麥克朗找歐尼爾合作一起完成衛冕大業。 路透社

去年在灌籃大賽一戰成名的發展聯盟扣將麥克朗（Mac McClung），今年明星賽再度成鎂光燈焦點，尤其最後一灌飛過身高216公分的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），獲得50分滿分肯定，也壓下名氣更高的塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown），成為史上第5位完成灌籃大賽連霸的球員。

史上也只有7名球員拿過不只一次的灌籃大賽冠軍，麥克朗只有留下4場NBA例行賽出賽紀錄，第二少羅賓森（Jason Richardson）還有128場，但連兩年都技驚四座。

去年已經將高中球衣帶進灌籃大賽的麥克朗，今年帶了一件更大的蓋特城高中（Gate City High School）球衣，請歐尼爾穿上，他透露明星賽5到6周前就告訴雙親，打算飛過傳奇球星歐尼爾，今天也將想像化成實際表現。

麥克朗透露，他請歐尼爾助拳時問說，前輩能否將球放在頭上？「他回說『你最好別錯過這次灌籃』，我回說『好的，我不會錯過』。」他也大力感謝歐尼爾的幫忙，「多麼酷的人、多麼棒的人，為我和我的家鄉做出這些事，這展現出他的為人，真的是很酷的一個人。」

震撼全場！188公分的麥克朗飛越216公分的歐尼爾。 美國聯合通訊社
震撼全場！188公分的麥克朗飛越216公分的歐尼爾。 美國聯合通訊社

灌籃大賽共兩輪，每輪都要有2次灌籃動作，麥克朗已經為參賽準備好幾周，還會半夜將自己影片傳給好友徵詢意見，「他們會說『已經夠好了』，現在我也可以好好睡個覺了。」他開玩笑說。

麥克朗加入拉文（Zach LaVine）、羅賓森（Nate Robinson）、理查森（Jason Richardson）和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）後，成為聯盟第5位完成灌籃大賽連霸的球員；明年是否會來挑戰成為史上第一位3連霸得主？他回答說：「我會再思考一下。」

延伸閱讀

NBA／飛過216公分歐尼爾 188公分麥克朗灌籃大賽衛冕

NBA／尼克因誤判輸球向聯盟申訴 盼獲得延長賽機會

NBA／魔術高掛32號 歐尼爾3件球衣被退休成史上第3人

NBA／熱火遭綠衫軍橫掃還傷2大將 阿德巴約力挺隊友羅賓森

相關新聞

NBA／飛過216公分歐尼爾 188公分麥克朗灌籃大賽衛冕

NBA明星賽第2日壓軸登場的灌籃大賽，塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）和去年在灌籃大賽一戰成名的發展聯盟扣將...

NBA／跨界神射手對決 柯瑞三分神準技壓優涅思庫

NBA明星賽前所未見的射手對決，今天由勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和WNBA神射手優涅思庫（Sabr...

NBA／優涅思庫連進7球 柯瑞坦承壓力大：幸好命中更多

NBA明星賽前所未見的神射手對決，先登場的WNBA女將優涅思庫（Sabrina Ionescu）一上場就連進7球，不過N...

NBA／三分球大賽首輪4人加賽 里拉德壓哨絕殺戲劇連霸

NBA明星賽周今天進行第2日活動，技術挑戰賽為「地主」溜馬隊留下冠軍的當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburto...

NBA／真劫貧濟富！楊恩和球迷對賭觀眾席三分球 笑賺100美元

今天登場的全明星賽三分球大賽，參賽者之一的老鷹後衛楊恩，賽前就和場邊觀眾玩嗨，球迷和他打賭100美元從觀眾...

NBA／不勝唏噓！公牛無人參與明星週活動 1980年來首見

當NBA的頂尖球員本週末齊聚印第安納波利斯參加年度盛會，卻看不到任何一位芝加哥公牛的球員，這令外界有些感嘆，因為這是自1980年以來首次沒有一位公牛球員參加全明星週活動。 雖然距離上次公牛球員未

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。