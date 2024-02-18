NBA／找歐尼爾當灌籃大賽幫手 麥克朗分享私下約定

去年在灌籃大賽一戰成名的發展聯盟扣將麥克朗（Mac McClung），今年明星賽再度成鎂光燈焦點，尤其最後一灌飛過身高216公分的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），獲得50分滿分肯定，也壓下名氣更高的塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown），成為史上第5位完成灌籃大賽連霸的球員。

史上也只有7名球員拿過不只一次的灌籃大賽冠軍，麥克朗只有留下4場NBA例行賽出賽紀錄，第二少羅賓森（Jason Richardson）還有128場，但連兩年都技驚四座。

EVERY ANGLE of this Mac McClung 5⃣0⃣ pic.twitter.com/gh76xp2Gay — NBA (@NBA) 2024年2月18日

去年已經將高中球衣帶進灌籃大賽的麥克朗，今年帶了一件更大的蓋特城高中（Gate City High School）球衣，請歐尼爾穿上，他透露明星賽5到6周前就告訴雙親，打算飛過傳奇球星歐尼爾，今天也將想像化成實際表現。

麥克朗透露，他請歐尼爾助拳時問說，前輩能否將球放在頭上？「他回說『你最好別錯過這次灌籃』，我回說『好的，我不會錯過』。」他也大力感謝歐尼爾的幫忙，「多麼酷的人、多麼棒的人，為我和我的家鄉做出這些事，這展現出他的為人，真的是很酷的一個人。」

震撼全場！188公分的麥克朗飛越216公分的歐尼爾。 美國聯合通訊社

灌籃大賽共兩輪，每輪都要有2次灌籃動作，麥克朗已經為參賽準備好幾周，還會半夜將自己影片傳給好友徵詢意見，「他們會說『已經夠好了』，現在我也可以好好睡個覺了。」他開玩笑說。

麥克朗加入拉文（Zach LaVine）、羅賓森（Nate Robinson）、理查森（Jason Richardson）和「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）後，成為聯盟第5位完成灌籃大賽連霸的球員；明年是否會來挑戰成為史上第一位3連霸得主？他回答說：「我會再思考一下。」