NBA／不勝唏噓！公牛無人參與明星週活動 1980年來首見

當NBA的頂尖球員本週末齊聚印第安納波利斯參加年度盛會，卻看不到任何一位芝加哥公牛的球員，這令外界有些感嘆，因為這是自1980年以來首次沒有一位公牛球員參加全明星週活動。

雖然距離上次公牛球員未被選為明星賽僅有4年的時間，但過去40年來，球隊每年至少都有一位代表參加了各項比賽，包括新秀挑戰賽、技術挑戰賽、三分球大賽和灌籃大賽。今年賽季卻是「集體放假」。

「總會有一群人，他們應該參加全明星賽，但有時候他們卻沒有入選，這是不幸的。」公牛隊教練唐納文（Billy Donovan）表示，「我總是希望我們的球員能得到認可，因為我確實認為懷特（Coby White）和德羅展（DeMar DeRozan）今年表現得非常出色，他們打得很好。他們都值得被考慮入選明星賽。」

德羅展在東區後衛的球迷票選中排名前10。儘管他對公牛隊依舊重要，但他本季場均得分比他在2022年被選為全明星先發時少了5.2分，也比他去年被選為替補時少了1.9分。懷特的情況則相反：他因本季突出的表現而受到了全國性的關注，包括有關年度最佳進步球員獎。

唐納文說：「我認為他很接近了，因為我每晚都和他在一起，他的表現出色，我認為他有能力做到這一點。他正在進入他職業生涯的中期，但每年他都在不斷進步。我預計他將持續進步。」

拉文（Zach LaVine）確定賽季報銷，公牛連續3個賽季在交易截止日前都沒有任何動作，不過看似前景黯淡的公牛在進入明星週前仍處於季後賽爭奪中。目前他們戰績26勝29敗，排名東區第9，與第11名的籃網有一段差距，與前面的魔術也有2場勝差。附加賽資格還算穩定，能否搶下季後賽門票，還是得看後續的努力。

德羅展坦言，公牛正好可以利用這段假期好好調整步伐，獲得寶貴的休息時間，用新鮮的身體和雙腿去迎接下半季的考驗。