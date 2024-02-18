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NBA／優涅思庫連進7球 柯瑞坦承壓力大：幸好命中更多

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
優涅思庫(左)投球，帶給柯瑞很大壓力。 路透
優涅思庫(左)投球，帶給柯瑞很大壓力。 路透

NBA明星賽前所未見的神射手對決，先登場的WNBA女將優涅思庫（Sabrina Ionescu）一上場就連進7球，不過NBA三分球紀錄保持人柯瑞（Stephen Curry）繳出10球全進的45度完美表現，以29分技壓優涅思庫的26分，笑納印著「史上最佳（GOAT）」的巨型腰帶。

優涅思庫第一列就是百分百命中率，柯瑞笑說，當下想到去年夏天優涅思庫在WNBA明星賽的瘋狂演出，「這增加我很多壓力，這是當然，我只想上場有好的開場，謝天謝地我投進得夠多，足以登頂。」

「但這很完美，很棒的娛樂，兩邊都有很好表現，這對我們是很棒的70秒。」柯瑞說。

小柯瑞9歲的優涅思庫，從小就視柯瑞為偶像，今天能和偶像對決，她笑說：「柯瑞能獲勝是有原因的，我下次會再試著擊敗他。」

柯瑞賽前也提到，他和優涅思庫有討論，能在明星賽周一起投入前所未見的活動，對兩人都非常難得，相信能啟發很多下個世代的年輕男孩和女孩；優涅思庫補充說，很多人可能不相信、根本不看女子運動，這次是一個扭轉的契機。

柯瑞仍是展現史上最強射手的準度。 美聯社
柯瑞仍是展現史上最強射手的準度。 美聯社

別開生面的男、女神射手對決，靈感發想來自去年7月優涅思庫在WNBA飆出的37分史上最佳成績，包括連續命中球，當時柯瑞在社群平台稱讚對手，優涅思庫回應該來個對決，才促成這次話題交流。

NBA主席習佛（Adam Silver）表示，要給兩位球星滿滿肯定，是兩人的良好互動，柯瑞也一直很關心女子賽事，才會有這場三分球對抗賽。

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