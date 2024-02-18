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NBA／真劫貧濟富！楊恩和球迷對賭觀眾席三分球 笑賺100美元

中央社／ 台北18日電
楊恩對賭笑賺100美元。 路透社
楊恩對賭笑賺100美元。 路透社

今天登場的全明星賽三分球大賽，參賽者之一的老鷹後衛楊恩（Trae Young），賽前就和場邊觀眾玩嗨，球迷和他打賭100美元從觀眾席投大號三分球，結果楊恩輕鬆投進拿走鈔票。

今年的NBA明星賽三分球大賽共8人參賽，效力於亞特蘭大老鷹的楊恩一直廝殺到最後一刻，才敗給衛冕成功的里拉德（Damian Lillard），以第2名作收。

不過在賽前熱身時發生一段有趣的插曲，根據NBATV官方社群顯示，楊恩當時都還沒換球衣，身上穿的還是帽T、長褲，就有一名手上拿著100美元（約新台幣3165元）鈔票的球迷，不斷叫囂著要和楊恩「對賭」。

只見楊恩一臉微笑走到觀眾席前的通道，輕鬆投進底角超大號三分球，並從球迷手中拿走百元鈔票。楊恩今年的年薪高達4006萬美元（約新台幣12.6億元），區區100美元對他來說根本不算什麼，只是讓現場球迷見識到NBA球員等級的準度。

25歲的楊恩本季三分球命中率37.1%，每場比賽可投進3.3記三分球，根據多家外媒報導，今年夏天洛杉磯湖人很可能會努力引進簽下楊恩，成為「後詹姆斯（LeBron James）時代」主力球員。

NBA球員從場外投進大號三分球並不罕見，數日前金州勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）就在賽前熱身時，單手從球場的底線外投進另一端的籃框裡，影片傳出也讓許多人瞠目結舌。

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