NBA／詹姆斯想籌組奧運銀河艦隊 戴維斯表態願加入
根據消息指出，湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）有意參加今年巴黎奧運美國男籃隊，隊友詹姆斯（LeBron James）更是招募許多球星，想在本次奧運組成「銀河艦隊」，全力爭取金牌五連霸。
戴維斯表示，詹姆斯去年有問我，我告訴他，「如果他們問我，我會參加。」我只是在等待這個邀請。
戴維斯生涯9次入選明星賽，本季場均貢獻24.9分12.2籃板3.8助攻2.5阻攻1.1抄截；年滿30歲的他曾代表美國隊參加2012年倫敦奧運，並奪下金牌，之後也在2014年贏得世錦賽冠軍。但自2014年以來，戴維斯就再也沒有為美國隊效力過。如今在隊友的大力招募及美國隊尋求金牌五連霸之下，戴維斯已經表態願意參加。
《The Athletic》的查拉尼亞 (Shams Charania) 和瓦爾登 (Joe Vardon)曾在去年10月份報道說道，詹姆斯對於自己再參加一屆奧運會有著強烈的興趣，他已準備好參加今夏天的體壇盛宴，並且還招募了多位球星來加入，名單上就包括柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、泰托姆（Jayson Tatum）和戴維斯等，如能成真，有望成為近年來星度最高的美國隊。
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