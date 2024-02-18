NBA／溫班亞瑪菜鳥年繳史詩級表現 杜蘭特慶幸不用對抗太久
杜蘭特（Kevin Durant）在明星週期間受訪時分享了他對馬刺新少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的看法，並表示自己很幸運，因為不用跟他對抗太久。
「他可以在比賽中實現他任何想要完成的目標，這太瘋狂了」杜蘭特在受訪時說道。「隨著時間的推移他會變得更加有自信，隨著他對比賽更加熟悉，他將會變得更加強大，這是瘋狂的。幸運的是，我已經即將退役了，所以我不必再和他對抗太久。但你可以看到他在每場比賽中都在逐漸適應，這是一種享受。」
本賽季，溫班亞瑪場均貢獻20.5分10籃板3.2助攻3.2阻攻1.1抄截的全能表現，3.2次阻攻更暫居聯盟阻攻王，新秀賽季就有如此表現，讓許多人已經相信他將成為下一個偉大的超級巨星。
溫班亞馬在歐洲獲得MVP後，整個NBA都在為他的到來做準備，NBA更是為了他史無前例從法國籃球甲級聯賽購買轉播權，就為了一睹他的風采，可見對於他的高度期待，他也不意外的於2023年以狀元秀身份被馬刺隊選中，本季雖以些微差距無緣明星賽，但在球迷票選中排名第十，相當受到球迷喜愛，聯盟最佳新秀票選中也與雷霆隊霍姆葛倫（Chet Holmgren）相互競爭，經過幾個球季磨練後，溫班亞馬有機會成為聯盟新門面。
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