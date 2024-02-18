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NBA／誰是聯盟未來門面？ 柯瑞欽點三大年輕戰將

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞看好唐西奇(中)、亞歷山大(左)和愛德華接下聯盟未來火炬。 法新社
柯瑞看好唐西奇(中)、亞歷山大(左)和愛德華接下聯盟未來火炬。 法新社

柯瑞（Stephen Curry）在明星賽受訪表示，在詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和他退休後，他認為將由獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）、雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和灰狼隊的愛德華（Anthony Edwards）扛下聯盟未來的火炬。

至於被問到同樣問題的杜蘭特，則是看好和柯瑞一樣的唐西奇和亞歷山大，加上他太陽隊隊友布克（Devin Booker）以及76人隊的馬克西（Tyrese Maxey）和溜馬隊的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

柯瑞、詹姆斯和杜蘭特仍然是聯盟中最好的球員之一，三人皆入選明星賽，其中詹姆斯和杜蘭特是西區先發，前面提到的唐西奇、亞歷山大、愛德華、布克、馬克西和哈利伯頓也攜手入選本屆明星賽。

NBA擁有許多不同年齡層才華橫溢的球員，在今年賽季的年度MVP排行榜上，亞歷山大高居第一，僅落後於金塊隊的約柯奇（Nikola Jokic），第三是公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），而24歲的唐西奇位於第四，塞爾蒂克隊的泰托姆（Jayson Tatum）排名第五。

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