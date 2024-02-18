NBA／誰是聯盟未來門面？ 柯瑞欽點三大年輕戰將

柯瑞（Stephen Curry）在明星賽受訪表示，在詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和他退休後，他認為將由獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）、雷霆隊的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和灰狼隊的愛德華（Anthony Edwards）扛下聯盟未來的火炬。

至於被問到同樣問題的杜蘭特，則是看好和柯瑞一樣的唐西奇和亞歷山大，加上他太陽隊隊友布克（Devin Booker）以及76人隊的馬克西（Tyrese Maxey）和溜馬隊的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

Steph Curry mentions Luka and SGA and Anthony Edwards as players who can take the mantle of carrying the league when he, KD and LeBron step away pic.twitter.com/lOuDrye39Q — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) 2024年2月17日

柯瑞、詹姆斯和杜蘭特仍然是聯盟中最好的球員之一，三人皆入選明星賽，其中詹姆斯和杜蘭特是西區先發，前面提到的唐西奇、亞歷山大、愛德華、布克、馬克西和哈利伯頓也攜手入選本屆明星賽。

NBA擁有許多不同年齡層才華橫溢的球員，在今年賽季的年度MVP排行榜上，亞歷山大高居第一，僅落後於金塊隊的約柯奇（Nikola Jokic），第三是公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），而24歲的唐西奇位於第四，塞爾蒂克隊的泰托姆（Jayson Tatum）排名第五。